Aaron Judge se une a Tom Brady y Shaquille O’Neal como asistentes en el sorteo del Mundial 2026

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será un espectáculo de clase mundial, no solo por la definición de los grupos del torneo, sino por el calibre de las celebridades que participarán.

La FIFA ha buscado unir a los íconos más representativos del deporte norteamericano para darle la bienvenida al evento más grande del fútbol, y la presencia de Aaron Judge representa el poder de las Grandes Ligas.

La elección de la estrella de los Yankees como asistente en el sorteo es un claro guiño a la ciudad de Nueva York y al impacto masivo que tiene el deporte en la región. Judge estará allí para representar al béisbol en el escenario global.

El Equipo de Leyendas de Norteamérica

El evento, que se celebrará en la Gran Manzana, se convertirá en un desfile de campeones de élite. Aaron Judge, una de las figuras más reconocidas de la MLB, compartirá la plataforma con un trío de deportistas con un legado incomparable.

Tom Brady: El quarterback más laureado en la historia de la NFL.

El quarterback más laureado en la historia de la NFL. Wayne Gretzky: Considerado el mejor jugador de hockey sobre hielo de todos los tiempos.

Considerado el mejor jugador de hockey sobre hielo de todos los tiempos. Shaquille O’Neal: Una de las figuras más dominantes en la historia de la NBA.

A legendary multi-sport line-up at the Final Draw for the FIFA World Cup 2026 🙌



Read more about who will be conducting and assisting the draw on Friday, 5 December 2025👇 — FIFA (@FIFAcom) December 3, 2025

“Sigo el fútbol de cerca, así que ser parte del sorteo de la Copa Mundial es increíblemente especial”, dijo Judge en un comunicado de la FIFA. “Con la final programada para Nueva York/Nueva Jersey — justo donde juego — no veo la hora de ver cuáles equipos lucharán por el título en nuestro propio patio”, completó el astro de los Yankees.

La presencia de estas leyendas del deporte, junto con Aaron Judge, subraya la importancia de la Copa Mundial en el panorama deportivo de Norteamérica, y la unión de las disciplinas para celebrar el inicio de la cuenta regresiva hacia el torneo de 2026.

Sigue leyendo:

FIFA desveló cómo será el sorteo de la Copa del Mundo

Investigan presunta corrupción en la sede del sorteo del Mundial 2026

Así quedó el repechaje intercontinental para el Mundial 2026





