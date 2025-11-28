Senado de EE. UU. investiga presunta corrupción en la sede del sorteo del Mundial 2026

El glamour que debía rodear la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 ha sido opacado por la intervención del poder legislativo estadounidense.

La noticia de la investigación, revelada por el prestigioso medio The Athletic, pone bajo escrutinio la relación entre la FIFA y la administración del John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

El núcleo de la controversia radica en que, a pesar del valor económico que implica utilizar un recinto de esa magnitud para un evento global de la FIFA, la organización internacional habría obtenido el uso de las instalaciones sin costo alguno.

Amiguismo y uso gratuito de la sede federal

El informe de The Athletic detalla que los senadores están investigando si la cesión gratuita del Kennedy Center a la FIFA constituye un acto de amiguismo o, en el peor de los casos, un esquema de corrupción.

El centro es una entidad financiada en parte por fondos federales, lo que obliga a sus administradores a seguir estrictos protocolos de transparencia y valoración comercial para sus eventos.

Kennedy Center. Crédito: AP

La pregunta clave que busca responder el Senado es si la FIFA recibió un trato preferencial que violaría las normativas internas y fiscales estadounidenses.

“Se está investigando la naturaleza del acuerdo, particularmente la cesión gratuita del Kennedy Center a la FIFA para un evento de tal magnitud. Es inaceptable que un recurso federal pueda ser utilizado sin el debido proceso ni compensación comercial, levantando sospechas de favoritismo,” indica la investigación citada por el medio.

Esta investigación podría tener serias repercusiones para la FIFA, que históricamente ha luchado contra acusaciones de falta de transparencia. El sorteo del Mundial 2026, uno de los actos protocolares más importantes previos al torneo, queda ahora envuelto en una disputa política y legal en el corazón de Estados Unidos.

