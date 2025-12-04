Instacart demanda a NY para frenar leyes que elevan el salario mínimo de repartidores

Instacart, la plataforma de entrega de comestibles con sede en San Francisco, presentó una demanda en un tribunal federal de Manhattan el martes con el objetivo de anular cinco leyes de la Ciudad de Nueva York que buscan elevar el salario mínimo de los trabajadores de aplicaciones y aumentar la transparencia de las propinas.

La acción legal busca detener las regulaciones que están programadas para entrar en vigor el 26 de enero, señalando que su aplicación forzaría a la empresa a reestructurar su plataforma, limitar la flexibilidad de los trabajadores, e imponer costos de envío que perjudicarían a minoristas y consumidores.

Los pilares de la demanda

En su denuncia, Instacart, cuyo nombre comercial es Maplebear CART.O., atacó las nuevas leyes desde múltiples frentes legales.

La compañía citó que el Congreso federal ya ha prohibido a los gobiernos locales regular precios y servicios para los clientes de plataformas como la suya.

Además, argumentó que la legislatura estatal de Nueva York ha mantenido durante mucho tiempo la primacía en establecer los estándares de salario mínimo.

La empresa también afirmó que las regulaciones violan la Constitución al discriminar el comercio de empresas de otros estados, citando que: “El negocio de Instacart depende de la flexibilidad, independencia y comodidad que ofrece su plataforma. Las leyes locales perjudicarán ese negocio.”

Las Leyes en disputa

La demanda, según la agencia Reuters, se enfoca específicamente en dos regulaciones principales, además de otras leyes que exigen mantenimiento de registros y divulgaciones adicionales:

Ley Local 124: Establece un salario mínimo más alto para los trabajadores de entrega de comestibles, que igualaría los $21.44 por hora que ya reciben los repartidores de restaurantes.

Ley Local 107: Requiere que los consumidores tengan la opción de dar una propina de al menos el 10% del precio de compra o ingresar manualmente el monto de la propina.

La ley del salario mínimo fue aprobada por el Consejo de la Ciudad de Nueva York a pesar del veto del alcalde Eric Adams, quien también se negó a firmar la ley de propinas.

Respuesta de la ciudad

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York, uno de los acusados en la demanda, defendió con firmeza las nuevas leyes, señalando que la compensación actual de Instacart es inaceptable.

“Los trabajadores de reparto de comestibles a través de aplicaciones, como todos los trabajadores, merecen una compensación justa y digna por su trabajo, y es decepcionante que Instacart no esté de acuerdo”, dijo el departamento en un comunicado citado por Reuters.

El departamento destacó la disparidad salarial actual, afirmando que los compradores de Instacart “cobran solo $13 por hora, sin prestaciones, sin pago por tiempo de espera ni reembolso por gastos de vehículo”, y concluyó que “Ningún negocio en Nueva York podría legalmente compensar a sus empleados con un salario tan bajo. Estos trabajadores merecen algo mejor”.

Instacart, por su parte, sostuvo que la ciudad no hizo ningún esfuerzo significativo para comprender la complejidad del modelo de entrega de comestibles antes de legislar.