Liberan a estadounidense detenida por ICE en Florida que gritaba: “Soy ciudadana”

Agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza llevaron a cabo un operativo en los Cayos en Florida, específicamente en Key Largo, en donde detuvieron a una ciudadana estadounidense que preguntaba: “¿por qué mes están haciendo esto?”. Tras identificarse fue liberada por las autoridades migratorias.

Los reclamos de algunas organizaciones de derechos civiles sobre las detenciones de los agentes federales sobre realizarlas indiscriminadamente y sin llevar una orden judicial, fue lo que sucedió en Florida, cuando una joven fue detenida, a pesar de gritar ser estadounidense.

La joven fue bajada por la fuerza

El incidente sucedió frente a Pink Plaza, en el kilómetro 103,4 cuando agentes federales rodearon uns SUV Toyota Corolla blanca y bajaron por la fuerza a su conductora, una mujer vestida de enfermera, que repetía desesperadamente ser ciudadana estadounidense.

“Soy ciudadana de Estados Unidos, por favor ayúdenme”, gritó después de que los agentes la obligaran a tirarse al suelo mientras la esposaban. “Esto es injusto. ¿Por qué me están haciendo esto?”, suplicaba la joven que se resistía a entrar a una de los vehículos de los agentes.

Todo el incidente fue captado por un video publicado en el diario Miami Herald. El uso de la fuerza por parte de los oficiales de las tres agencias y la inacción de alguno de ellos por pedirle una identificación, quedó grabado y dejándo la duda si algunos arrestos son erróneos.

La liberaron tras presentar documentos

Después de presentar los documentos que confirmaban que la joven es ciudadana estadounidense, “fue liberada de inmediato una vez verificada”.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) justificó el arresto de la mujer, porque se negó a bajar la ventanilla de su camioneta y tampoco se identificó durante una parada de tráfico. Un portavoz dijo a Local 10 que la mujer conducía el vehículo de un “extranjero indocumentado”.

En otro operativo a la par, los agentes detuvieron a 14 inmigrantes indocumentados, los cuales presuntamente tienen antecedentes penales como violencia doméstica, agresión y reingreso al país luego de ser deportados.

Los Cayos es considerado por las autoridades un lugar estratégico para la inmigración irregular, debido a su cercanía con rutas marítimas, las cuales según son utilizadas por las personas que intentan ingresar al país sin papeles.

Sigue leyendo: