EE.UU. revoca visas a empresa mexicana de transportes por presuntamente trasladar indocumentados

El Departamento de Estado anunció que revocó visas a ejecutivos y funcionarios de una empresa de transporte en México, por ocupar el servicio para trasladar a inmigrantes indocumentados hacia el país.

A través de un comunicado, expresaron que presuntamente la empresa “proporcionaban servicios de viaje diseñados principalmente para extranjeros que pretendían inmigrar ilegalmente a Estados Unidos”.

Organizaron el transporte desde el Caribe

“Las investigaciones indican que los individuos designados organizaron el transporte de extranjeros, incluyendo menores, desde el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica, donde posteriormente se encontró a muchos intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos”, detalló el Departamento de Estado.

“El Departamento está revocando visas y tomando medidas para imponer restricciones de visas a fin de impedir que estas personas ingresen a nuestro país”, añadió.

El gobierno de EE.UU. no proporcionó información sobre la empresa sancionada o la identidad de personas que les fueron revocadas las vidas. Lo que si confirmó es que cualquier trámite de visas que alguno de los involucrados estuviera llevando a cabo, queda cancelado.

Seis personas y sus familias

Fox News reportó que son seis personas y sus familias a quienes les revocarán sus visas y la empresa de transporte es aérea. La medida forma parte de una estrategia para frenar el uso de rutas aéreas comerciales utilizadas por redes de tráfico de migrantes.

La empresa supuestamente coordinó con personas dedicadas al tráfico de inmigrantes para trasladar y generar documentación falsa para realizar el viaje desde el Caribe hasta EE.UU.

“Quienes se beneficien de inmigración ilegal enfrenten consecuencias”

Las restricciones están basadas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que tiene como propósito prohibir la entrada a Estados Unidos a las personas que realizan actividades que podrían tener consecuencias adversas para la política exterior estadounidense.

“El Departamento garantizará que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias, y lucharemos enérgicamente contra las redes de contrabando para proteger nuestras fronteras”, indicó DOS.

