Los ritmos latinos forman parte de la nueva temporada de Alvin Ailey

El Alvin Ailey American Dance Theatre inició su temporada anual en el New York City Center, la primera bajo el liderazgo de Alicia Graf Mack, que se desarrollará desde esta semana hasta enero del 2026.

Y aunque esta compañía históricamente afroamericana siempre ha sido un símbolo de excelencia en la danza moderna, su presente está profundamente marcado por la presencia y el talento de artistas latinos que encuentran aquí un hogar para su identidad y su movimiento. Entre ellos destacan el bailarín afrobrasileño Leonardo Brito y la instructora de mambo de AILEY Extension, Katherine Jiménez, dos voces que representan la expansión cultural y espiritual del legado de Alvin Ailey.

Para Brito, llegar a Nueva York fue una mezcla de determinación y supervivencia.

La nueva directora artística Alicia Graf Mack (centro) con miembros de la Compañía. Foto: Andrew Eccles Crédito: Andrew Eccles | Cortesía

“En Brasil hay mucha danza, pero en lo profesional no había espacio para alguien como yo. Yo hacía ballet, samba, capoeira, pero sentía que no encajaba. Cuando gané la beca para The Ailey School supe que esa era mi oportunidad. Lavaba platos hasta las dos de la mañana y a las ocho ya tenía que estar bailando. No hablaba inglés; lo aprendí leyendo notas en la cocina donde trabajaba. Ese primer año fue el más difícil de mi vida, pero nunca dudé de que este era mi lugar”, dijo Brito.

Esa mezcla de cultura y experiencia terminó moldeando su estilo dentro de la compañía.

“Mi danza es dramática, intensa, casi teatral. Eso viene de cómo crecimos muchos latinos: las telenovelas, el carnaval, la samba, la capoeira. Todo eso está en mi cuerpo. Y cuando llegué a AILEY entendí que mi identidad no era un obstáculo, sino un aporte. Aquí valoran que vengamos con historia, con ritmo, con raíces”, mencionó el artista.

El vínculo espiritual con AILEY también lo marcó profundamente.

“AILEY honra la historia afroamericana, pero también celebra la universalidad de nuestras raíces negras en la diáspora. Yo crecí practicando candomblé, y cuando vi en una exposición del Whitney que Mister Ailey tenía poemas dedicados a los Orishas, sentí que pertenecía. Sentí que mi historia también era parte de este legado”, comentó Brito.

Esta temporada interpreta obras como “Revelations” y “Jazz Island”, de la coreógrafa cubanoamericana Maija García.

“Es hermoso traer la cultura latina al escenario. En esta pieza puedo poner samba, ginga de capoeira, y la coreógrafa lo abraza. Es danza, pero también es teatro, cuento, Caribe. La pieza respira latinidad”, explicó Brito.

Mientras Brito ocupa los escenarios principales, en los estudios de AILEY Extension la instructora afro-latina Katherine Jiménez transforma cada clase de mambo en un acto de memoria colectiva. Nacida y criada en Nueva York, su enfoque combina técnica, historia y comunidad.

Katherine Jiménez transforma cada clase de mambo en un acto de memoria colectiva./Foto: Rob DeMartin Crédito: Rob DeMartin | Cortesía

“Para mí, el mambo no es solo pasos. Es herencia, es barrio, es familia. Es la manera en que nuestros abuelos celebraban y sobrevivían. Cuando enseño, no busco perfección; busco libertad. Le digo a mis estudiantes: este salón también es suyo. No necesitas ser bailarín profesional para mover tu historia. Cada paso viene de generaciones que usaron el baile para resistir, para sanar, para reunirse”, explicó Jiménez.

Su rol en AILEY Extension, afirma, es una extensión natural del legado de Alvin Ailey.

“AILEY democratiza la danza. Aquí llega gente de todas las edades, cuerpos y acentos. Y como instructora afro-latina, es importante que vean que su cultura está representada. Cuando los estudiantes sienten esa conexión, entienden que ellos también pertenecen aquí”, comentó la instructora.

Tanto Brito como Jiménez coinciden en que el futuro de la compañía es prometedor bajo el liderazgo de Alicia Graf Mack.

“Ella es una maestra, una madre, y una artista increíble. Creo que su liderazgo será muy especial. Todos estamos ansiosos, pero en el buen sentido. Va a llevar a AILEY a un lugar hermoso”, afirmó Brito.

Leonardo Brito tiene una palabra especial para describir a la compañía: “AILEY es axé: vida, fuerza espiritual, bendición. Es una palabra de la diáspora africana que usamos en Brasil para darnos energía y celebrar. Ese es el espíritu de esta compañía”, dijo.

En AILEY, la danza es identidad. Y gracias a artistas como Brito y Jiménez, esa identidad también es profundamente, orgullosamente, latina.

Para boletos a esta temporada de AILEY en el New York City Center, visite: ailey.org