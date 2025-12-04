Orgullo latino en la NCAA: Fernando Mendoza y Diego Pavia favoritos para el Heisman 2025 en Nueva York

Fernando Mendoza y Diego Pavia, símbolos de la herencia cubana y mexicana en el fútbol colegial, se perfilan como favoritos al Heisman 2025, el galardón que distingue al Jugador Más Destacado de la NCAA.

El trofeo será entregado en Nueva York el 13 de diciembre y tanto Mendoza como Pavia están entre los tres candidatos con más posibilidades de ganarlo, según analistas y fuentes especializadas.

El mariscal de campo de Indiana, Fernando Mendoza (15), celebra una victoria contra Penn State tras un partido de fútbol americano universitario de la NCAA, el sábado 8 de noviembre de 2025, en State College, Pensilvania. (Foto AP/Barry Reeger)

Méritos de Fernando Mendoza para el Heisman 2025

El quarterback de Indiana Hoosiers ha sido catalogado como el mejor “traspaso de la temporada”. Salió de California y aterrizó en Indiana para despegar su calidad.

Mendoza fue fundamental para sostener la racha invicta de 12-0. Además, colaboró con 38 touchdowns, cerca del 72% de pases completos, y 3,001 yardas, más cinco intercepciones.

Nació el 1 de octubre de 2003 en Miami, Florida. Es nieto de inmigrantes cubanos: sus cuatro abuelos nacieron y crecieron en Cuba antes de emigrar a Estados Unidos.

Se formó en el Christopher Columbus High School de Miami y luego jugó en la Universidad de California antes de transferirse a Indiana University, donde hoy es la gran figura.

Méritos de Diego Pavia para el Heisman 2025

Figura como tercero en el podio de candidatos. Al quarterback se le conoce con el apodo de “El Caballo Negro”. Tiene 23 años y tuvo una gran temporada en una conferencia del Sureste de la NCAA (SEC).

Pavia fue uno de los líderes de Vanderbilt Commodores y los llevó a conseguir su primer récord invicto como local, hazaña que no lograban desde 1982.

En números individuales que ayudaron al colectivo consiguió 27 Touchdowns y además tuvo una precisión de pases completados del 71.2%, este es su récord personal. Pavia también fue nombrado finalista para el Walter Camp Award (jugador nacional del año).

Pavia nació el 16 de febrero de 2002 en Albuquerque, Nuevo México. Su familia procede de Chihuahua, México, y su madre, Antoinette Padilla, fue clave en su formación.

Se desarrolló en el Volcano Vista High School de Albuquerque, jugó en el New Mexico Military Institute y en New Mexico State, antes de llegar a Vanderbilt University, donde hoy es uno de los quarterbacks más destacados.

El mariscal de campo de Vanderbilt, Diego Pavia (2), celebra después de un partido de fútbol americano universitario de la NCAA el sábado 29 de noviembre de 2025 en Knoxville, Tennessee. (Foto AP/Wade Payne)

Otros candidatos al Heisman 2025

El segundo en el podio es el quarterback nacido en California, Julian Sayin. La estrella de Ohio State Buckeyes tiene 20 años y comandó a su equipo en una temporada invicta.

El otro candidato, Jeremiyah Love Running Back de Notre Dame. Está en su tercer año con el equipo y lo apodan “La Dinamita”.

El Trofeo Heisman es el premio más prestigioso del fútbol americano universitario en Estados Unidos. Desde 1935 se otorga cada diciembre en Nueva York al “Jugador Más Destacado de la NCAA”.



Sigue leyendo:

· Exfutbolista y ‘Mujer del año de la NCAA’, Karena Groff, entre los seis fallecidos por avioneta siniestrada en Nueva York

· NCAA: Vea el impactante choque del jugador de Oklahoma Keontez Lewis contra una pared de ladrillos (Video)

· Prospecto de Ole Miss Corey Adams falleció en un tiroteo en Tennessee