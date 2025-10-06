NCAA: Vea el impactante choque del jugador de Oklahoma Keontez Lewis contra una pared de ladrillos (Video)

La victoria 44-0 de Oklahoma Sooners sobre Kent State Golden Flashes quedó opacada por un grave susto en el Estadio Memorial de Norman, donde el receptor abierto Keontez Lewis protagonizó un violento accidente que alarmó a jugadores, técnicos y aficionados.

Durante el primer cuarto, Lewis intentó atrapar un pase de Michael Hawkins Jr. cuando perdió el equilibrio y se estrelló de cabeza contra una pared de ladrillos ubicada justo detrás de la zona de anotación. Las imágenes televisivas mostraron el impacto y la posterior inmovilidad del jugador, generando momentos de gran tensión.

El cuerpo médico ingresó de inmediato al campo, inmovilizó al jugador y lo trasladó en camilla mientras el público aplaudía y sus compañeros formaban un túnel en señal de apoyo.

Minutos después, la emisora Sooner Sports Network informó que las primeras radiografías descartaron fracturas graves y que Lewis ya lograba caminar en el vestuario. Fuentes médicas calificaron su evolución como “prometedora”.

Lewis, quien cursa su último año universitario, registra 17 recepciones para 210 yardas y dos touchdowns esta temporada. Antes de unirse a Oklahoma, jugó en Southern Illinois y Wisconsin, debutando originalmente con UCLA en 2021.

