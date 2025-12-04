Por qué podrían multarte por calentar tu auto en el invierno

Con la llegada del invierno, muchos conductores buscan la manera más rápida de calentar el automóvil antes de iniciar el día. Sin embargo, una práctica muy común puede costarte una multa en varios estados del país, ya que se considera una violación a las leyes de inactividad vehicular.

En qué momento calentar tu vehículo se vuelve ilegal

En 35 estados de Estados Unidos existen leyes que prohíben dejar un auto encendido sin supervisión, conocidas como leyes contra la inactividad o anti-idling.

Estas reglas buscan disminuir la contaminación generada por motores encendidos sin necesidad y, al mismo tiempo, reducir robos de autos.

Las normas varían según la jurisdicción. En algunos lugares solo aplican cuando el vehículo está estacionado en vías públicas como calles, callejones o estacionamientos.

En otros casos, también se contemplan límites de tiempo para tener el motor encendido sin moverse.

Las autoridades consideran especialmente riesgoso el comportamiento conocido como ‘puffing’, que consiste en dejar el auto calentándose mientras el conductor permanece dentro de casa o en un sitio lejano.

Esto convierte al vehículo en un blanco ideal para delitos de oportunidad.

“Robar un automóvil suele ser un crimen de oportunidad. Si un delincuente ve un vehículo encendido, puede subirse y huir”, advierten las autoridades citadas.

Excepciones y variaciones según el estado

En algunos estados, dejar funcionando el auto en la entrada de tu casa no está prohibido. También existen excepciones para vehículos con arranque remoto, ya que permanecen cerrados y no pueden ponerse en marcha sin la llave electrónica.

Sin embargo, expertos recuerdan que los ladrones pueden clonar la señal con rapidez, lo que mantiene el riesgo latente.

Otras zonas establecen límites específicos de tiempo.

En el condado de Maricopa, Arizona, dejar el motor encendido por más de cinco minutos es ilegal.

En estados como Georgia y Pensilvania, el límite se amplía cuando las temperaturas bajan de forma considerable.

Las leyes también consideran el tipo de motor y el peso del vehículo, y suelen incluir exenciones para unidades de emergencia como patrullas, ambulancias o camiones de bomberos.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) señala que los agentes policiales están facultados para aplicar estas disposiciones.

“Como resultado, podrías recibir una infracción y una multa”, indica la agencia.

Por ello, la recomendación es permanecer dentro del auto mientras se calienta para evitar sanciones.

Estados que aplican leyes anti-idling

Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Hawái, Illinois, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming.

