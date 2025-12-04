Repartidores de DoorDash pueden presentar reclamos en acuerdo de $16.75 millones en Nueva York: plazo por vencer

Los repartidores actuales y anteriores que recibieron la notificación de que son elegibles para el acuerdo de DoorDash con la Fiscalía General de Nueva York (OAG) tienen hasta el venidero 31 de diciembre para presentar sus reclamos.

En febrero de este año la Fiscalía General obtuvo $16.75 millones de dólares después de que una investigación de la OAG descubriera que DoorDash había engañado tanto a los consumidores como a los repartidores (conocidos como Dashers) al utilizar propinas para subsidiar el salario garantizado. En la víspera del plazo final se insta a todos los trabajadores que hayan recibido una notificación de acuerdo a que presenten su reclamo en línea a tiempo.

El acuerdo histórico de febrero obligó a la compañía DoorDash a revisar sus prácticas de pago, mejorar la transparencia para clientes y repartidores, y mejorar el acceso al historial de pedidos. Quienes trabajaron para DoorDash en Nueva York, entre mayo de 2017 y septiembre de 2019 y vieron sus propinas aplicadas a su salario garantizado pueden recibir dinero del fondo del acuerdo, que se distribuirá entre los repartidores actuales y anteriores.

Aproximadamente 63,000 repartidores que entregaron comida para DoorDash son elegibles para recibir fondos de este acuerdo. Hasta el 3 de diciembre más de 30,000 Dashers ya habían presentado sus reclamaciones.

“Los repartidores mantienen esta ciudad en funcionamiento y merecen ver cada dólar ganado por su arduo trabajo”, dijo la fiscal general Letitia James en un comunicado divulgado hoy. “Animo a todos los Dashers, actuales y anteriores, que cumplan los requisitos a que presenten sus reclamos de inmediato para que puedan recibir la compensación que les corresponde. Mi oficina seguirá luchando para garantizar que todos los trabajadores de Nueva York sean tratados con dignidad y respeto”.

Los Dashers elegibles han recibido una notificación del acuerdo por parte de un administrador independiente, Atticus Administration, por correo postal, correo electrónico o mensaje de texto. Las notificaciones incluyen información sobre cómo presentar una reclamación.

Entre 2017 y 2019 DoorDash empleó un modelo de pago garantizado que permitía a los repartidores ver sus ganancias potenciales antes de aceptar una entrega. Pero en lugar de que la propina del cliente se entregara a los Dashers además de su pago garantizado, se utilizaba para subsidiar el salario que ya se les había ofrecido. En su investigación la Fiscalía General descubrió que Doordash engañó a los clientes haciéndoles creer que sus propinas beneficiarían directamente a los Dashers.

En cambio, DoorDash se quedaba con las propinas destinadas a los repartidores y se las deducía de su pago garantizado. DoorDash no informó claramente estas prácticas a los clientes ni a los empleados. En cambio animaba a los clientes a dar propina con un mensaje que decía “Los Dashers siempre recibirán el 100% de la propina”. La información sobre el uso de las propinas estaba oculta en documentos en línea y era inaccesible durante los momentos críticos del proceso de pedido. Los clientes no tenían forma de saber que DoorDash estaba usando las propinas para reducir sus propios costos, según el comunicado.

Cualquier persona que tenga problemas para presentar una reclamación debe comunicarse directamente con Atticus Administration a la brevedad. Los usuarios que tengan preguntas sobre el acuerdo pueden llamar al 1-800-270-1039 o escribir a info@NYDoorDashSettlement.com. Para obtener más información, visite el portal de la Fiscalía General de Nueva York.

En otra victoria laboral, esta semana Starbucks acordó pagar $38.9 millones de dólares a más de 15,000 empleados de la ciudad de Nueva York para resolver las reclamaciones por la negativa de la compañía a ofrecerles horarios estables. Según las autoridades municipales esta resolución es el mayor acuerdo de protección laboral en la historia de la ciudad.