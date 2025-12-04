‘Si me muero, no quiero llanto’: Chiky Bombom tuvo que ir al hospital tras dolores en el pecho 

La presentadora dominicana de televisión Chiky Bombom contó en su cuenta de TikTok que ha enfrentado algunos problemas de salud, por lo que tuvo que ir al hospital.

En un primer video que subió para hablar de su estado, la creadora de contenido dijo que tuvo que ir a un centro de salud debido a un dolor en su pecho.

“Señores, estoy en el hospital. Estoy en la emergencia del hospital porque tienen que hacerme un examen en el corazón por el dolor. Si me muero no quiero llanto, si me muero no quiero lloro. No me gusta enfermarme, no me gusta sentirme vulnerable, necesitar de nadie, no me gusta y no me gusta”, afirmó la creadora de contenido.

En un segundo contenido, explicó que se “puso mala”, pero que afortunadamente la atendieron para evaluarla. La conductora de TV también dijo: “¿Por qué este cuerpo no pudo esperar a que se terminara el año para darle lo que le dio. Diciembre y estamos aquí, con el mismo dolor, pero con el mismo glamour, porque antes muerta que sencilla”.

Chiky Bombom hizo un live la noche de este jueves en el que hablaba de que iba a hacer todo lo necesario para recuperarse pronto, pues tiene un hijo que la espera en casa.

“Yo estaba enferma, mala, yo no podía ni hablar, pero tuve fuerzas para maquillarme porque yo no iba a salir destruida de mi casa”, sostuvo.

Chiky Bombom en el hospital

La dominicana mostró también parte de la conversación que tuvo con uno de los enfermeros, quien le decía que no podía manejar y que le darían un fármaco más fuerte para aliviar su dolor.

En la transmisión mostró también cómo le hicieron un electro para descartar alguna enfermedad. “Seguimos, parece que cada dos horas me están monitoreando. Cuidado y me voy a morir cuando yo escucho ese pi, pi, pi. Nada, yo me preocupo y me da tristeza porque yo siento que soy la Mujer Maravilla y que a mí no me pueden pasar estas cosas, pero yo me preocupo por mi hijo, mi niño y yo estamos solitos aquí”.

También contó que llegó un punto en el que no podía ni hablar debido al dolor que sentía. Por ahora, la influencer no ha aclarado si le dieron un diagnóstico por esta afección.

