Chiky Bombom critica a Manelyk González por su actitud con Caramelo: ‘Tú no eres más que él’

Chiky Bombom se mostró muy molesta con las recientes declaraciones que hizo Manelyk González, pues considera que una vez más habla con desprecio de Carlos “Caramelo” Cruz, con quien la mexicana tuvo una breve relación luego de conocerlo en La Casa de los Famosos All-Stars.

“Cada vez que ella habla y se refiere a Caramelo, duré mucho para decirlo, pero lo tengo que decir porque ya me está incomodando, cada vez que habla de él lo hace de una manera despectiva, tirándolo por el suelo a él porque ella es Manelyk Kim Kardashian”, dijo la dominicana en el programa de entretenimiento.

Aclaro no estaba en redes y recién lo miro si usted ya la desgreño por esto déjeme que me desahogue porque yo no lo había visto. pic.twitter.com/8NkTvhRjdt — Yojana Ramirez (@ramirez_yo96524) November 14, 2025

En su mensaje, añadió: “Tú no eres más que él y él no es más que tú. A la gente no se tira por el suelo, Manelyk, porque la vida da muchas vueltas”.

Carlos Adyan consideraba que su compañera estaba dando una opinión desacertada y ella le respondió: “No, lo que pasa es que yo quería decirlo hace mucho, pero no me quiero meter, pero Manelyk está mal”.

¿Qué pasó con Manelyk y Caramelo?

Recientemente, la creadora de contenido subió un video en el que le respondía a quienes la llamaban interesada, debido a que consideran que terminó con el ganador de La Casa de los Famosos All-Stars por no tener una posición económica tan sólida.

“La semana pasada las redes no paraban de decirme interesada, materialista y yo recién operada, con las costillas rotas, implantes nuevos. Yo, Manelyk González Barrera, si tú eres una mujer como yo y te dicen materialista, adelante”, dijo en el material audiovisual que subió a TikTok.

Además explicó que si alguien quiere estar con una mujer exitosa como ella, debe estar a su nivel.

“Yo no estoy buscando a alguien que me mantenga, ¿tú estás buscando a alguien que te mantenga? Yo no, yo quiero a alguien que no me dé problemas, que no me complique la existencia, que no me complique la vida”, añadió.

