Amanda Miguel habla de las críticas que le hicieron por regalo a Belinda

La reciente colaboración entre la icónica cantante mexicana Amanda Miguel y la estrella pop Belinda en el musical Mentiras All Stars no solo dejó memorables actuaciones en el escenario, sino también un intercambio de regalos que generó conversación en las redes sociales. A principios de noviembre, ambas artistas compartieron un momento de camaradería en el teatro, y el gesto de Belinda hacia Amanda Miguel se convirtió rápidamente en un tema de debate.

La española, conocida por su estilo sofisticado y sus costosos gustos, le obsequió a la intérprete de ‘Castillos’ un perfume de la prestigiosa marca Carolina Herrera. Por su parte, Amanda Miguel le entregó a la estrella española una camiseta estampada con su propio rostro y la divertida frase que la ha caracterizado: “Algunas reinas usan afro no coronas”. Este intercambio, aunque personal y significativo para ellas, fue juzgado por algunos usuarios en plataformas digitales, quienes tildaron el obsequio de la mexicana como “barato” o de bajo costo.

La controversia de Amanda Miguel por su regalo a Belinda

A pesar de las críticas surgidas en redes sociales, la reacción de Belinda fue de total aprecio. La artista expresó su gratitud y aseguró que el regalo de Amanda Miguel era algo que disfrutaba mucho, poniendo fin a cualquier especulación sobre su valor monetario. Sin embargo, ante el revuelo y las persistentes críticas hacia su gesto, Amanda Miguel sintió la necesidad de aclarar la situación y defender la autenticidad de su regalo.

Este 5 de diciembre, la cantante de ‘Él me mintió’ ofreció declaraciones a través de un video difundido por el programa Sale el Sol. Amanda Miguel explicó el contexto que la llevó a hacer ese obsequio en particular, revelando las intensas jornadas de trabajo que la precedieron. “Yo no lo tuve porque venía de hacer tres shows y encima tuve que llegar al teatro sin haber descansado ni haber pasado por un mall a comprar absolutamente nada”, declaró la artista, refiriéndose a la imposibilidad de conseguir un regalo más “costoso” o tradicional.

Con estas palabras, Amanda Miguel no solo desestimó la importancia del valor económico, sino que también defendió la sinceridad detrás de su presente, hecho con el cariño y el tiempo del que disponía. Finalmente, la cantante reafirmó el verdadero significado de la amistad y el detalle por encima de los lujos. “El detalle yo lo agradezco, mucho, siempre, pero para mí lo más importante es la calidad del ser”, concluyó la artista.

