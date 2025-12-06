Columna de María Marín: Nunca le digas esto a un hombre

Los hombres a diferencia de las mujeres son muy orgullosos y casi nunca nos dejan saber cuándo están ofendidos o heridos por algo que dijimos. Por ejemplo, nosotras no tenemos reparos en decir: “me ofendiste cuando dijiste que no te gustó la cena que mi mamá preparó con tanto cariño”.

Sin embargo, un hombre jamás te dirá: “Estoy herido porque no te gustó el sancocho de mi madre”. Y es que ellos son muy orgullosos como para dejarnos saber que le herimos el corazón. Por eso, quiero revelarte ciertas palabras que jamás deben salir de tu boca ya que sin darte cuenta puedes herir su ego:

1.No halagues a otro frente a él: Tu hombre quiere ser lo máximo para ti y necesita sentir que no hay nadie como él ante tus ojos. Su obsesión por querer ser el héroe en tu vida llega al extremo de molestarle cualquier comentario que pueda insinuar que hay otro hombre más guapo, más inteligente, más exitoso o talentoso que él. Por esta razón, a la mayoría de los hombres les molesta si están viendo televisión y sale un comercial con un supermodelo, y bromeando dices: “Qué bello ese hombre, está como me lo recetó el médico.” Aunque tu comentario sea un chiste, en su mente él escuchó: “No te respeto, así que no me importa hablar frente a ti de otros hombres que me gustan.”

2. No comentes cualquier experiencia sexual pasada: A un hombre no le interesa saber en lo más mínimo tu pasado sexual. Por más confianza que haya, Este tema es algo que le incomoda. Él no quiere pensar que existe otro individuo con quien hayas disfrutado sexualmente más que con él.

3. Criticarlo en público: Cuando te incomode algo, háblalo en privado. Cualquier crítica, lo va a herir, especialmente si es frente a otros; desde algo tan simple como decirle que cierre la boca cuando come, hasta algo tan serio como comentar que no soportas algún familiar. Evita decir cualquier comentario que insinúe que él no es el hombre ideal.

