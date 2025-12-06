Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del sábado 6 de diciembre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más jugadas en el estado, con muchas modalidades de juego que brindan a los jugadores la oportunidad de conseguir premios millonarios. Si estás interesado en participar en sus sorteos o simplemente deseas estar al tanto de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para ver más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy sábado, 6 de diciembre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del sábado 6 de diciembre

Combinación mediodía: 00 01 04 03

Combinación noche: 02 07 01 00

Números ganadores de Pick-4 del sábado 6 de diciembre

Combinación mediodía: 06 03 04 04 03

Combinación noche: 04 00 01 03 00

Números ganadores de Pick-6 del sábado 6 de diciembre

Combinación original: 10 16 21 26 29 46

Bote acumulado: $4,800,000

Números ganadores de Cash4Life del sábado 6 de diciembre

Los números ganadores son: 02 06 41 48 52

Cash Ball: 03

Números ganadores de Jersey Cash-5 del sábado 6 de diciembre

Los números ganadores son: 03 13 16 39 40 B-39

Multiplicador: 3

Bote acumulado: $160,000

¿A qué hora inician los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se celebran con diferente frecuencia en función el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solamente se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que se basan en la selección de números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se seleccionan tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números que quiera o escoger la opción de “Quick Pick” para que se generen al azar y no tener que pensar.

Si juegas a Pick-3, tienes la posibilidad de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes acertar los cuatro números en el orden exacto en el que fueron sorteados.

Tanto uno como el otro tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se celebra cada día a las 9:00 PM de Nueva Jersey. En este caso, solo se celebra una vez.

Para jugar tu boleto en Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, tendrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

Para jugar a Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y su premio es $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos empiezan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y regalan la posibilidad de recibir dinero a diario a su acertante.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se indica arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador marca seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

