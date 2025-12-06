Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 5 de diciembre de 2025

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 5 de diciembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 5 de diciembre

Los números ganadores son: 09 12 14 15 19 22 24 28 30 43 48 50 54 56 61 63 67 74 76 79

Números ganadores de Numbers del viernes 5 de diciembre

Combinación mediodía: 00 04 02

Combinación noche: 08 03 06

Números ganadores de Win 4 del viernes 5 de diciembre

Combinación mediodía: 08 04 07 06

Combinación noche: 05 07 04 08

Números ganadores de Take 5 del viernes 5 de diciembre

Combinación mediodía: 06 08 09 10 28

Combinación noche: 09 17 18 26 28

Números ganadores de Cash4Life del viernes 5 de diciembre

Los números ganadores son: 34 44 50 51 58

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es crucial evitar ciertos errores que pueden reducir las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más frecuentes es seleccionar números en función de fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos otros quedan desechados y se ignoran y podrían ser potencialmente ganadoras.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería propiamente. Pueden olvidarse revisar ciertos premios menores que podrían haberse ganado. Asimismo, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Para finalizar, se recomienda evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas normas y pautas como mencionábamos arriba que pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no resido en Nueva York?

Sí, podrás participar en la Lotería de Nueva York sin importar la residencia, siempre que superes los 18 años de edad.

