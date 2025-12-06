Presidente de Concacaf asegura que los tres anfitriones llegarán a las semifinales del Mundial 2026

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 no solo definió los grupos, sino que también encendió la confianza en la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe. Victor Montagliani, máxima autoridad de la Concacaf, se mostró exultante al hablar del futuro de las selecciones de la región.

El optimismo del presidente se basa en la creencia de que la experiencia de ser local actuará como un catalizador, impulsando a las tres selecciones más allá de los cuartos de final, una barrera histórica para la región.

Montagliani no se limitó a desearles suerte a los coanfitriones; elevó la predicción al nivel de un objetivo alcanzable, a pesar de que la región nunca ha logrado colocar a una selección en las semifinales de un Mundial moderno.

“Lo digo sin dudarlo: creo que tenemos equipos con la calidad y la mentalidad para llegar a las semifinales,” sentenció Montagliani.

El sorteo de los grupos para el Mundial 2026 se llevó a cabo el 5 de diciembre. Crédito: AP

“La presión de ser anfitrión se convertirá en un impulso. Esta es la gran oportunidad de nuestra región para dar ese salto histórico y demostrar que pertenecemos a la élite mundial“, completó.

Esta declaración busca motivar no solo a los jugadores, sino también a las federaciones y a los aficionados, que deberán jugar un papel crucial como el “jugador número 12” a lo largo de todo el torneo.

El presidente de Concacaf está decidido a que el Mundial 2026 marque un antes y un después en la historia futbolística de Estados Unidos, México y Canadá.

Los rivales de los anfitriones

Luego del sorteo realizado este 5 de diciembre los anfitriones quedaron colocados en los grupos como cabezas de serie. México abrirá el evento en el grupo A, el cual comparte con Corea del Sur, Sudafrica y el ganador del repechaje europeo 4.

A Canadá le tocó el grupo B junto a Catar, Suiza y el ganador del repechaje europeo 1. Mientras que Estados Unidos se enfrentará a Paraguay, Australia y el ganador del repechaje europeo 3.

Sigue leyendo:

“Es nuestro”: Donald Trump asegura que Estados Unidos tiene altas probabilidades de ganar la Copa del Mundo 2026

Mundial 2026: Francia, Senegal y Noruega se perfilan como el “Grupo de la Muerte”

