“Es nuestro”: Donald Trump asegura que Estados Unidos tiene altas probabilidades de ganar la Copa del Mundo 2026

La expectativa por la Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica ha subido de tono gracias a las declaraciones de Donald Trump. Conocido por sus pronósticos contundentes, el mandatario no se mostró tímido al evaluar las posibilidades de la selección estadounidense tras la definición de los grupos.

Trump se enfocó en el factor campo y en el crecimiento que ha tenido el fútbol en el país para sustentar su predicción de un triunfo histórico.

En sus comentarios, Trump enfatizó que la combinación de ser anfitrión y tener un grupo favorable, a priori, le otorga a Estados Unidos una ventaja decisiva sobre sus competidores.

“Tenemos un gran equipo, grandes jugadores y, lo más importante, jugamos en casa. El ambiente será fenomenal,” declaró Trump.

Donald Trump celebró en la ceremonia. Crédito: Jacquelyn Martin | AP

“Les digo, creo que tenemos probabilidades muy altas de ganar la Copa del Mundo este año. Es nuestro momento, es nuestra Copa.” La ambiciosa meta de Estados Unidos es conseguir su primer título mundialista, una hazaña que ningún equipo masculino de la CONCACAF ha logrado hasta ahora.

Análisis del Grupo de Estados Unidos

La selección de las barras y las estrellas deberá enfocarse primero en superar su fase de grupos. El Grupo D presenta un desafío manejable, pero con viajes largos y rivales físicos:

Australia (AFC): Un equipo que siempre compite con gran intensidad y disciplina táctica.

Paraguay (CONMEBOL): El equipo sudamericano garantiza un duelo físico y de mucha fricción en el mediocampo.

Repechaje 3 UEFA: La presencia de un equipo europeo, si bien es el que llega de última instancia, asegura un rival técnicamente competente que podría complicar las aspiraciones de primer lugar. Los posibles rivales de Estados Unidos saldrán de la llave entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

El éxito de la predicción de Trump dependerá de que el equipo no solo gane su grupo, sino que logre manejar la presión de la localía a lo largo de las fases eliminatorias.

Sigue leyendo:

Donald Trump baila al ritmo de Y.M.C.A. de Village People tras el Mundial 2026 [Video]

Mundial 2026: Francia, Senegal y Noruega se perfilan como el “Grupo de la Muerte”

Trump recibe “premio de la paz” de la FIFA