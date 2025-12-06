Presidente español alerta tras palabras de Trump que Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este sábado ante posiciones como la del presidente, Donald Trump, que Europa “no va a ser nunca tutelada por nadie”, ni va a ser “vasalla de ningún poder político ni de ningún poder nacional en otras latitudes geográficas”.

Sánchez, en una declaración a su llegada al acto del Congreso español con motivo de la celebración del Día de la Constitución, ha reivindicado la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el derecho internacional, y ha defendido la posición de España en defensa de Ucrania ante el “neoimperialismo de Putin”.

También ha vuelto a denunciar el “atropello y el genocidio” perpetrado en Palestina por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y ha vuelto a defender el derecho internacional para una región como América Latina y el Caribe ante los ataques que está habiendo por parte de Estados Unidos a supuestas narcolanchas.

Sin mencionar explícitamente a Trump, se ha referido a sus declaraciones en las que este viernes advirtió del posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y prometió consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

Sánchez subrayó que Europa tiene ante sí el desafío de una internacional ultraderechista bien articulada, poderosa y bien financiada y, ante ello, ha subrayado que Europa es fuerte cuando defiende sus valores, sus principios y su naturaleza de sociedad abierta.

“Por tanto, Europa no va a ser nunca tutelada por nadie. Europa es una aliada, y Europa no es una vasalla de ningún poder político ni tampoco de ningún poder nacional en otras latitudes geográficas”, ha recalcado.

Sánchez volvió a alertar de “discursos poderosos muy peligrosos desde el punto de vista reaccionario por parte de la internacional ultraderechista”.

