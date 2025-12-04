Negociadores ucranianos arriban a EE.UU. para reunirse con Witkoff

Los representantes de Ucrania viajarán a Estados Unidos este jueves para continuar las negociaciones sobre el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump con el objetivo de una nueva ronda de contactos con los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner.

La embajadora de Ucrania en Washington, Olga Stefanishina, confirmó el viaje de la delegación, y anunció a la televisión pública ucraniana, Suspilne, que Rustem Umérov, el jefe de la representación ucraniana, “que tiene como única misión negociar con los aliados estadounidenses y europeos, aterrizará en EE.UU. mañana (por hoy) para reunirse de nuevo con la delegación (estadounidense)”.

Por su parte, la delegación ucraniana incluyó además a Andrí Gnatov, jefe del Estado Mayor, y sostuvo un encuentro previo el miércoles en Bruselas con los consejeros de seguridad nacional de sus aliados europeos principales, informó EFE.

Reuniones previas de Rusia con EE.UU.

Tanto Witkoff como Kushner estuvieron en Moscú esta semana para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin. En ese encuentro, el mandatario reiteró que Rusia solo aceptará negociar si Ucrania cede la parte de la región de Donetsk que aún controla y si renuncia al despliegue de tropas de países de la OTAN en su territorio después del conflicto. Kiev considera inaceptables estas y otras exigencias rusas.

Entretanto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tenía programado un encuentro con Witkoff y Kushner en Bruselas, de acuerdo con el Kyiv Post. Sin embargo, los enviados de Trump decidieron regresar al país sin reunirse con él. Zelenski también había propuesto encontrarse con ambos en Kiev.

Keith Kellogg, representante de la Casa Blanca para Ucrania y considerado el principal aliado de Kiev en el gobierno de Trump, ha perdido relevancia. Ahora, Kiev deposita su confianza en que las posturas más equilibradas del secretario de Estado, Marco Rubio, prevalezcan sobre las de Witkoff.

