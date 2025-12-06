Pronóstico del clima en Chicago para este sábado 6 de diciembre

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Y como somos conscientes, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 6 de diciembre.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 30 grados Fahrenheit (-1ºC) y una mínima de 23 grados Fahrenheit (-5ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 27ºF (-3ºC) de máxima y 27ºF (-3ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 2 durante el día y del 68 a lo largo de la noche. Luego, estará muy nublado.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:03 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:20 h. En total, tendremos 9 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana el cielo estará cubierto con alguna precipitación aislada. La temperatura máxima estimada será de 28 grados Fahrenheit (-2ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 19 (-7 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 92% por la mañana, 55% por la tarde y 92% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides, si a diario consultas las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día.