Viajar al pasado es posible este mes en el Metro de Nueva York

“Holiday Nostalgia Rides”, la tradición de MTA de circular trenes históricos en el servicio regular del Metro de Nueva York en diciembre vuelve todos los domingos de este mes.

El subterráneo de Nueva York, que en 2024 cumplió a lo grande 120 años de funcionamiento, tendrá este diciembre trenes R1/9 1930s los domingos 7, 14, 21 y 28 circulando en horarios especiales en las líneas F/Q en Manhattan.

El Museo del Transporte de Nueva York presenta el “Tren de la Nostalgia Navideña”, compuesto por ocho vagones de la década de 1930 que funcionaron hasta finales de la década de 1970, destacó ABC News. Fueron construidos para la primera compañía de Metro operada por la ciudad de Nueva York y complementaban la estética Art Déco de la época de la Gran Depresión del entonces llamado Independent Subway System (IND).

Esta programa, que cada año pone a circular un tren histórico en la temporada navideña, permite viajar al pasado sin mucho esfuerzo ni costo adicional para los usuarios. En 2023 fue los días sábado de diciembre, pero en 2024 la tradición volvió a ser dominical.

Este año el tren histórico tiene previsto partir de la estación 2nd Av/Houston, dirección Uptown línea F, a las 10 a.m., 12 p.m., 2 p.m. y 4 p.m., culminando en la parada 96th St línea Q. Luego en sentido inverso hacia Downtown a las 11 a.m., 1 p.m., 3 p.m. y 5 p.m.

Los “viajes a la nostalgia” (Nostalgia Rides) comenzaron en 2005 y ahora son una tradición anual, pero la pandemia la interrumpió en 2020 y 2021. En 2018 además pusieron a circular autobuses de los años 1956, 1959, 1961 y 1966, parte de la colección del “New York Transit Museum”.

A muchos usuarios los sorprende llegar al Metro y toparse con estos trenes antiguos en servicio, pero en cambio otros se preparan y aprovechan la ocasión para vestirse con moda acorde con la época de los vagones, que además incluyen avisos publicitarios originales de entonces.

El servicio no tiene costo adicional, funciona con la tarifa normal de acceso con MetroCard y OMNY. “El ´Holiday Nostalgia Train´, que consta de ocho vagones de la década de 1930, es un encantador recordatorio de la historia del transporte público de la ciudad de Nueva York. Modernos para su época, los R1/9 tenían asientos de ratán, ventiladores de techo con paletas, bombillas incandescentes, carteles publicitarios y anuncios de época. Son los vagones que inspiraron el icónico (tema musical) “Take the A Train” de Billy Strayhorn. Entraron en servicio en la línea de la 8va Avenida (actual A/C/E) en 1932 y estuvieron en funcionamiento hasta 1977. Hoy en día se conservan como parte de la colección del Museo del Tránsito de Nueva York”, dice el portal.

Este año el tren histórico estará disponible para abordar y bajar en las siguientes estaciones:

Uptown:

2nd Av (línea F)

Broadway-Lafayette Street (D/F/6)

West 4th St – Washington Square (D/F, A/C/E)

34th St – Herald Square (D/F/N/Q/R)

42nd St – Bryant Park (D/F)

47th/50th St – Rockefeller Center (D/F)

57th Street – 6th Av (F)

Lexington Av – 63rd St (F, Q)

72nd St – 2nd Av (Q)

86th St – 2nd Av (Q)

96th St – 2nd Av (Q)

Downtown:

96th St– 2nd Av (Q)

86th St – 2nd Av (Q)

72nd St – 2nd Av (Q)

Lexington Av – 63rd St (F, Q)

57th St– 6th Av (F)

47th/50th St – Rockefeller Center (D/F)

42nd St – Bryant Park (D/F)

34th St – Herald Square (D/F)

West 4th St – Washington Square (A/C/E, D/F)

Broadway-Lafayette St (D/F/6)

2nd Av (F)

Tenga en cuenta:

-Para las paradas entre 2 Av–Houston St y Lexington Av–63 St debe subir al tren histórico en el andén de la línea F.

-Para las paradas entre Lexington Av–63 St y 96 St–2 Av aborde en el andén de la línea Q.

Más información aquí y en MTA.