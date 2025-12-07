El padre de Nicola Peltz ha sido multado por una reforma ilegal en su mansión de Florida

Nelson Peltz, el multimillonario padre de Nicola Peltz y suegro de Brooklyn Beckham, está atravesando por un problema en su comunidad. El conflicto comenzó en mayo de este año, cuando dio inicio a la construcción de una cancha de pádel dentro de su propiedad.

El problema es que Peltz no tenía los permisos necesarios para construir la cancha, y aunque fue alertado por la comunidad apenas comenzó el proyecto, él siguió adelante. Algunos vecinos aseguran que el empresario creía que podría ocultar la construcción porque es invisible desde afuera.

Este incumplimiento ha hecho que Peltz y su esposa Claudia sean multados. Para el 25 de noviembre, la suma adeudada era de $6,750 dólares, y para el lunes 1 de diciembre la multa alcanzó los $8,250 dólares. Se dice que esta cifra podría seguir aumentando, y lo único que la detendría es que la familia obtengan la aprobación oficial del Ayuntamiento o que un grupo de vecinos logre revertir la decisión a través de votación.

‘Page Six’ también informa que un vocero del empresario aseguró que están trabajando para regularizar la situación. Si obtienen los permisos, la familia incluso podría solicitar una reducción de la multa.

Hay que recordar que Peltz compró esta mansión en 1987 y actualmente es una imponente residencia en Palm Beach, Florida, valorada en $372 millones de dólares. Durante las últimas décadas la familia se ha encargado de ampliar y mejorar el sitio.

También se destaca que esta propiedad sirvió como escenario para la boda de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, en 2022. En su momento se dijo que para organizar la boda se había invertido alrededor de $3 millones de dólares.

Este mismo año se informó que la joven pareja había invertido $16 millones de dólares por la casa de sus sueños en Beverly Hills, California. La compra se dio tres años después de la boda, pues inicialmente invirtieron en una residencia en la que no se sintieron cómodos.

