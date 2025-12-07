Hombre se compró raspadito como regalo de cumpleaños y ganó $500,000

Un residente de Myrtle Beach, en Carolina del Sur, terminó recibiendo el mejor regalo de cumpleaños imaginable: un premio de $500,000 dólares gracias a un raspadito que se compró para celebrarse a sí mismo.

Un regalo improvisado que cambió su día

El hombre contó a la Lotería de Educación de Carolina del Sur que un día después de su cumpleaños salió con un amigo y decidió comprar un boleto raspadito en la gasolinera Murphy Express, ubicada en International Drive, en Myrtle Beach.

Eligió un boleto de $10, del juego My Money Maker, sin imaginar el resultado que estaba por venir.

Después de comprarlo, le entregó el boleto a su amigo para que lo rascara mientras él conducía.

Sin embargo, tuvo que detener el vehículo cuando escuchó que su acompañante estalló en risas. Ese fue el momento en que supo que algo extraordinario había ocurrido.

Medio millón de dólares por un raspadito

El boleto resultó ser ganador de $500,000, uno de los premios mayores del juego. El ganador, aún sorprendido, dijo que está analizando cuidadosamente qué hacer con el dinero.

Según sus palabras: “Ahora tengo más oportunidades”, expresó al personal de la lotería, dejando claro que el premio abre un nuevo abanico de posibilidades en su vida.

Sigue leyendo:

– Gana $1 millón en el Powerball tras recordar su boleto mientras lavaba platos

– Jugador de Powerball gana $1 millón y asegura que encontrarse con su abuela le dio suerte – A punto de vencer premio de lotería Mega de $1 millón en Nueva York: no aparece el ganador