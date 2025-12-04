Gana $1 millón en el Powerball tras recordar su boleto mientras lavaba platos

La suerte puede aparecer en los momentos más inesperados, y así le ocurrió a Debbie Truckermiller, una jugadora ocasional del Powerball cuyo día común terminó convirtiéndose en una historia que hoy recorre Pensilvania.

Debbie ganó $1 millón de dólares después de comprar un boleto en una tienda Giant del municipio de Exeter, sin imaginar que ese pequeño impulso cambiaría sus planes financieros y personales.

La compra fue totalmente casual. Mientras hacía sus compras habituales, decidió adquirir un billete para el sorteo del Powerball, cuyo premio mayor en ese momento ascendía a $400 millones, o una opción en efectivo de $190.7 millones. Sin embargo, su boleto no contaba con el número del Powerball rojo, lo que la dejó fuera del gran premio… pero sí coincidía con las 5 bolas blancas, lo que le otorgó el codiciado premio de un millón de dólares.

Debbie no revisó el boleto de inmediato. De hecho, siguió con su rutina diaria sin darle demasiada importancia. Fue hasta 2 días después, mientras fregaba los platos, cuando un recordatorio inesperado la llevó directo a la sorpresa de su vida.

Vio una publicación en Facebook que hablaba sobre los números del último sorteo y decidió comprobar si, por casualidad, los suyos coincidían con los ganadores.

Cuando revisó los resultados, no podía creer lo que veían sus ojos. ¡Había acertado 5 de las 5 bolas blancas! La emoción fue tan grande que comenzó a gritarle a su esposo desde la cocina. Él, incrédulo, se tomó el momento con humor y calma: le pidió que le diera un minuto para ponerse las gafas antes de mirar el boleto.

Una vez que ambos confirmaron la noticia, la mezcla de alegría, sorpresa y alivio los invadió por completo. Aunque muchos ganadores tardan días o incluso semanas en decidir qué hacer con su premio, Debbie ya tenía en mente un destino muy claro para parte de ese dinero.

La mujer y su familia destinarán gran parte de su premio del Powerball para liquidar deudas estudiantiles. (Foto: Shutterstock)

$1 millón para poner la vida en orden

Truckermiller y su esposo confirmaron que la primera prioridad será pagar préstamos estudiantiles, un gasto que se ha convertido en una carga para millones de familias estadounidenses. Con esta decisión buscan aliviar de manera inmediata un compromiso financiero que les ha acompañado durante años.

Además, compartieron que planean realizar algunas renovaciones en su hogar, mejorar ciertos espacios y finalmente concretar proyectos que habían pospuesto por motivos económicos. También expresaron su deseo de tomarse unas vacaciones, viajar y disfrutar de tiempo en familia, algo que ahora podrán hacer con mayor comodidad.

No faltó, por supuesto, un toque de pasión deportiva en la lista de deseos: Debbie aseguró que utilizará parte del dinero para ir a ver a su equipo favorito, los Philadelphia Eagles, un sueño que ahora podrá cumplir sin preocuparse por el costo de los boletos o los traslados.

La historia de Debbie no solo conquistó a los residentes de Exeter Township, sino también a las autoridades de la Lotería de Pensilvania. El director ejecutivo, Drew Svitko, celebró públicamente el premio a través de un comunicado:

“En nombre de la Lotería de Pensilvania, estamos encantados de celebrar la victoria de Debbie. Durante la temporada de donaciones, estamos orgullosos de ver cómo los ingresos de la Lotería ayudan a proporcionar comidas, transporte y servicios esenciales para las personas mayores”.

Recordemos que la Lotería de Pensilvania destina gran parte de sus ingresos a programas que apoyan a los adultos mayores del estado, lo que convierte cada compra de boleto en una contribución social.

