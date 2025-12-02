Jugador de Powerball gana $1 millón y asegura que encontrarse con su abuela le dio suerte

Un residente de Illinois se convirtió en millonario gracias a un boleto de Powerball y atribuyó su buena fortuna a una casualidad muy especial: un inesperado encuentro con su abuela justo antes de comprar el ticket ganador.

La historia, según el propio ganador, comenzó como un día común que terminó transformándose en una anécdota familiar inolvidable.

El jugador, quien pidió ser identificado con el sobrenombre ‘Grandma is My Lucky Charm’ (Mi abuela es mi amuleto de la suerte), relató a la Lotería de Illinois que todo inició cuando hizo una parada rápida en la gasolinera Road Ranger ubicada en East Hwy 38, en la ciudad de Rochelle.

El sorteo de ese día ofrecía un premio mayor de $240 millones, pero él trabajaba hasta tarde y decidió aprovechar su descanso para comprar un boleto.

“Cuando llegué a la tienda, vi un auto que se parecía al de mi abuela. ¿Y adivina qué? Era su auto y ella estaba justo en la caja, pagando”, recordó.

Para él, ese encuentro fortuito fue la primera señal de que algo bueno estaba por suceder.

“Corrió hacia mí y me dio un abrazo”, contó el jugador, describiendo lo que llamó su primer golpe de suerte del día.

Minutos después compró un boleto para el sorteo del 11 de octubre, sin imaginar que terminaría acertando los cinco números principales: 13, 16, 18, 20 y 27, lo que le otorgó un premio de $1 millón.

Además, ganó $4 adicionales en otra línea del mismo boleto.

Al enterarse del resultado, lo primero que hizo fue llamar a su abuela. “La llamé de inmediato, y su primera respuesta fue: ‘¿Estás seguro de que ganaste?'”, recordó entre risas.

Confirmó que revisó manualmente los números en línea y que todos coincidían, excepto el Powerball.

Con el premio ya asegurado, el afortunado jugador tiene planes claros sobre cómo utilizarlo, siempre manteniendo presente a la persona que considera su talismán.



“Definitivamente, voy a compartir parte de esto con mi abuela. Ella es mi amuleto de la suerte“, afirmó.

Además, reveló que se compraría un auto completamente nuevo.

