Nueva York: pronóstico del tiempo para este domingo 7 de diciembre

¿Qué ropa usar para salir a las calles de Nueva York este domingo? Antes que nada, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana variarán entre los 41 grados Fahrenheit (5ºC) de máxima y los 27 grados Fahrenheit (-3ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 45ºF (7ºC) de máxima y 45ºF (7ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 10.56 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:06 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:28 h. En total, tendremos 9 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se espera escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 19 y los 30 grados Fahrenheit (-7 y -1ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 3% por la tarde y 2% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.