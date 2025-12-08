6 series hispanas que se estrenaron en 2025 y debes ver antes que acabe el año

Las producciones hispanas han ganado un amplio terreno en el mundo del streaming y no fue la excepción en este 2025: desde dramas intensos hasta comedias con giros inesperados.

Te compartimos una lista de series con sello latino que se estrenaron este año y que no debes dejar pasar. Si no sabías que existían o estás en duda con ellas, inclúyelas en tu wish list para diciembre. Algunas son mexicanas, españolas y hasta argentinas.

6 series hispanas que se estrenaron en 2025 y tienes que verlas

Cómplices – México

Cuatro mujeres: María José, Paula, Roberta y Stacy, que trabajan en la producción de un talk show se vuelven sospechosas cuando el productor del programa aparece muerto.

A pesar de declararse inocentes, se verán envueltas en un torbellino mediático que las empujará a replantear sus vidas, sus traumas y su idea de libertad. La serie combina comedia, drama y humor negro.

Estrenada el 7 de noviembre, cuenta con un elenco de lujo (incluye a Lucía Méndez, Marjorie de Sousa, Maribel Guardia y Laura Flores) y está disponible en la plataforma ViX.

Las muertas – México

Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, esta miniserie narra la historia ficticia de dos hermanas que, en la México de los años 60, construyen un imperio de burdeles que se vuelve criminal.

A medida que su poder crece, también se desencadenan traiciones, violencia y una caída inevitable. Estrenada el 10 de septiembre de 2025 en Netflix, “Las muertas” ofrece un relato oscuro de crimen, poder y decadencia, ideal para quienes buscan drama intenso con raíces históricas.

Furia – España

Es una comedia negra dramática que sigue la vida de cinco mujeres de mediana edad que, tras años de injusticias y silencios, deciden tomar el control de su destino.

Con un tono irreverente, sabe alternar humor, denuncia social y reflexión sobre la desigualdad, la invisibilidad y la lucha interior que muchas mujeres enfrentan al cumplir años.

Estrenada el 11 de julio de 2025 en HBO Max, la serie reúne talento como Carmen Machi, Candela Peña y Cecilia Roth, entre otras.

Perdiendo el juicio – España

Para quienes gustan del drama legal con personajes complejos, esta serie es una apuesta sólida. Protagonizada por Elena Rivera, cuenta la historia de Amanda Torres, una abogada que sufre una grave crisis emocional en medio de un juicio trascendental.

Su vida profesional y personal se tambalean, y debe tomar decisiones difíciles mientras defiende a su hermana en un caso de asesinato.

Estrenada el 23 de marzo de 2025 en Atresplayer, “Perdiendo el juicio” combina tensión judicial con conflictos íntimos.

Con esa misma mirada – México

Remake de un clásico latino, esta serie relata la historia de una mujer de 50 años que, tras descubrir una traición de su esposo, decide reinventarse y buscar su propia felicidad.

La protagonista, interpretada por Angélica Rivera, transita un camino de autodescubrimiento, amor propio y cambios profundos.

Con tres temporadas estrenadas en 2025, a través de ViX, la serie ha generado interés por su enfoque en maduros conflictos emocionales y segundas oportunidades en la vida.

El Eternauta – Argentina

Basada en la clásica historieta argentina creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, “El Eternauta” es una serie de ciencia ficción que adapta la icónica novela gráfica a un formato moderno.

El escenario: una nevada tóxica que cubre Buenos Aires y provoca muertes masivas. Los supervivientes, liderados por Juan Salvo (interpretado por Ricardo Darín), deben luchar por sobrevivir mientras enfrentan una amenaza extraterrestre invisible.

La serie se estrenó el 30 de abril de 2025 en Netflix, con seis episodios. Su llegada marcó uno de los estrenos latinos más comentados del año.