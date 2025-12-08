Cómo ver mi “Pobre Angelito” en streaming estas navidades

Diciembre es un mes marcado por las fiestas navideñas y muchas personas buscan películas que reflejen el espíritu de la temporada. Una de las más queridas es Mi pobre angelito, una franquicia de comedias de los años 90 protagonizada por Macaulay Culkin, que sigue siendo un clásico indispensable para toda la familia.

Ver Mi pobre angelito por streaming es sencillo. Las dos primeras películas de la saga, consideradas las más icónicas, están disponibles en Disney+. Solo se necesita una suscripción a Disney+ para acceder a estos títulos y disfrutar del ingenio de Kevin McCallister y sus travesuras durante la Navidad.

Además, Disney+ ofrece otras versiones más recientes de la franquicia con nuevos protagonistas, así como otros films navideños como Noelle y Santa Cláusula. Esto permite que los suscriptores tengan acceso a un catálogo amplio de películas para la época, combinando clásicos y producciones modernas que evocan el espíritu navideño.

Todo lo que debes saber sobre Mi pobre angelito

La primera película, Home Alone en inglés, se estrenó en 1990 bajo la dirección de Chris Columbus y con guion de John Hughes. La historia sigue a Kevin McCallister, un niño de ocho años que es olvidado por su familia durante las vacaciones de Navidad. Al quedarse solo, debe enfrentarse a dos torpes ladrones, interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern, y proteger su hogar con ingeniosas trampas.

El éxito de la película se debe al carisma de Culkin y a una trama divertida y original. Fue la comedia más taquillera en Estados Unidos durante años y recibió nominaciones al Globo de Oro y los Oscars. También se mantuvo como la película navideña más taquillera hasta que fue superada por El Grinch en 2000, consolidando su estatus de clásico.

En 1992 se estrenó la segunda entrega, ambientada en Nueva York, donde Kevin se sube accidentalmente a un avión hacia la ciudad. Allí se reencuentra con los dos bandidos que intentaron robar su casa, quienes planean una venganza navideña. La película mantiene el humor de la original y muestra lugares icónicos como Central Park, Rockefeller Center y el World Trade Center.

Un detalle curioso de esta secuela es la participación de Donald Trump, entonces propietario del Plaza Hotel de Nueva York. El magnate exigió un cameo en la película para permitir la filmación en su hotel, marcando un dato curioso que hoy sigue siendo comentado por los fanáticos de la saga.

Posteriormente se lanzaron cuatro secuelas más en 1997, 2002, 2012 y 2021, aunque sin el elenco original. Estas películas no alcanzaron el mismo reconocimiento, pero permiten que nuevas generaciones conozcan la historia de Kevin. El legado de Mi pobre angelito sigue siendo fuerte en plataformas de streaming y entre los clásicos navideños favoritos del público.

En esta época, ver Mi pobre angelito en línea se ha convertido en un ritual para muchas familias. Entre risas, nostalgia y el espíritu de la Navidad, estas películas continúan entreteniendo y enseñando a los espectadores la importancia de la familia, la astucia y la diversión durante las festividades.