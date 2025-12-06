“Jingle Bell Heits”: La película navideña de Netflix que está arrasando en la plataforma 

“Jingle Bell Heist” ha vuelto a demostrar el “poderío” de Netflix en Navidad. Y es que luego del éxito de “A Merry Little Ex-Mas”, la plataforma se ha anotado otro triunfo con esta producción que combina elementos únicos como drama ligero, comedia romántica y hasta crimen.

La cinta, incluso, ya se ha colocado como la más vista en toda la plataforma a nivel mundial, Estados Unidos y otros territorios.

Qué ofrece “Jingle Bell Heist”

La película cuenta la historia de Sophie y Nick, dos trabajadores con mala suerte, ella empleada en una tienda departamental y él ex técnico de seguridad, quienes deciden unir fuerzas para robar un lujoso almacén de Londres en Nochebuena. El plan, nacido de la necesidad, se complica cuando surge una atracción entre ellos.

Dirigida por Michael Fimognari y escrita por Abby McDonald y Amy Reed, la película combina elementos de comedia romántica, crimen y drama ligero con el ambiente navideño como telón de fondo.

El elenco principal está encabezado por Olivia Holt (Sophie) y Connor Swindells (Nick), quienes entregan una química que equilibra la tensión del atraco con momentos de humor, romance y reflexión.

Recepción y popularidad en la temporada navideña

Críticos opinan que, aunque la película no reinventa el género, ofrece un entretenimiento efectivo: mezcla de comedia ligera, romanticismo sencillo, ambiente festivo y un giro de crimen que le da un aire distinto a las típicas cintas navideñas.

Muchos espectadores la recomiendan para quienes buscan una opción de Navidad que no sea demasiado seria, ideal para ver en familia o con pareja, sin complicaciones emocionales intensas.

Además de “Jingle Bell Heist”, otro de los grandes éxitos navideños del momento es “A Merry Little Ex-Mas”, que se ha colocado entre las películas más vistas de la plataforma desde su estreno. Según datos recientes de Netflix, la comedia protagonizada por Alicia Silverstone y Oliver Hudson se mantiene dentro del Top 10 global gracias a su mezcla de romance, humor familiar y el atractivo nostálgico de su elenco.

Otra cinta que está funcionando muy bien en la temporada es “My Secret Santa”, una producción original que sigue la historia de una madre soltera que se convierte en Santa de incógnito para ayudar a su hija, así como “Champagne Problems” que viene a complementar la buena temporada navideña de Netflix.

