Guayaba, kiwi y más: las 5 frutas clave contra resfriados

Las frutas como la guayaba, el kiwi, las fresas, la papaya y las naranjas son aliadas esenciales para mantener buenos niveles de vitamina C y reducir el estrés oxidativo. Este efecto fortalece significativamente las defensas y el sistema inmunitario.

Estas cinco frutas destacan por sus buenos niveles de vitamina C y son particularmente útiles para apoyar las defensas, gracias a que son ricas en antioxidantes y fitonutrientes. Estos compuestos colaboran con el buen funcionamiento del sistema inmune, complementando la acción de la vitamina C.

Para aprovechar mejor la vitamina C, es conveniente:

Consumir estas frutas frescas .

. Preferirlas crudas .

. Repartirlas a lo largo del día.

Importante: La vitamina C es muy sensible al calor y se elimina rápidamente por la orina.

1. Guayaba: la campeona de la vitamina C

Por cada 100 gramos de guayabas hay 228 mg de vitamina C, Crédito: Shutterstock

La guayaba es una de las frutas con mayores niveles de vitamina C, incluso más que las naranjas, con un aporte de más de 200 mg/100 gramos en algunas variedades. Además, la guayaba es rica en fibras y carotenoides, elementos clave para la salud intestinal y para modular la respuesta inflamatoria, aspectos importantes para una buena función inmune.

Según el doctor Nicolás Veller, los beneficios que la guayaba aporta al organismo son múltiples: desde ayudar a mejorar tu inmunidad y proteger contra enfermedades, hasta mantener tu piel más joven e incluso colaborar en la pérdida de peso. Por su composición, es una aliada perfecta para una alimentación consciente y saludable.

Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) indica que las hojas y frutos contienen vitamina C, carotenoides y flavonoides con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, relevantes para la respuesta inmune.

2. Kiwi: más que un aliado digestivo

El kiwi es otra de las frutas que aporta más vitamina C por 100 gramo que la naranja. Con tan solo 1 pieza mediana, se puede cubrir gran parte de la recomendación diaria. Además, contiene vitamina E, fibra y compuestos fenólicos que actúan como antioxidantes adicionales para proteger las células inmunes.

Un estudio en adultos con bajo consumo de frutas, donde se añadió kiwi a la dieta, demostró que mejoró el estado de vitamina C, redujo el estrés oxidativo y puede disminuir síntomas de resfriados leves.

La recomendación es incluir dos kiwis al día para equilibrar los niveles de vitamina C y mejorar las condiciones de bienestar general.

3. Fresas: el escudo antioxidante

La vitamina C que poseen las frutillas o fresas le brinda beneficios al sistema inmunitario. Crédito: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock

Las fresas aportan alrededor de 60mg/100 gramos de vitamina C y otros antioxidantes como las antocianinas. La combinación de nutrientes ayuda a neutralizar los radicales libres y a mantener en buen estado las mucosas respiratorias, consideradas una primera barrera de defensa.

El consumo regular de fresa aumenta la capacidad antioxidante plasmática y reduce marcadores de daño oxidativo, lo que respalda un posible efecto protector sobre las defensas.

4. Papaya: inmunidad y digestión

La papaya es rica en vitamina C con más de 80 mg/100 gramos y aporta también provitamina A (betacaroteno), clave para la salud de la piel y las mucosas. La papaya posee una combinación de vitamina C, carotenoides y enzimas digestivas que favorecen tanto la respuesta inmune como una buena digestión y absorción de nutrientes.

5. Naranja y otros cítricos: un clásico confiable

La naranja y otros cítricos como la mandarina, el limón o el pomelo son fuentes clásicas de vitamina C, con unos 50–70 mg por cada 100 gramos de estas frutas.

Se recomienda consumir las piezas enteras de fruta para aprovechar la fibra, lo que beneficia a la microbiota intestinal, un componente importante de las defensas.

Las frutas cítricas como la naranja aportan vitamina C, flavonoides y fibra, y su consumo se asocia con un menor riesgo de ciertas enfermedades crónicas y una mejor defensa antioxidante.

Sigue leyendo: