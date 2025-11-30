10 frutas con menor densidad calórica para un peso saludable

Las frutas son parte fundamental de la dieta diaria, al punto que la Organización de Naciones Unidas (FAO), recomienda 400 gramos de frutas y vegetales al día. Sin embargo, por su carga glucémica y su contenido de carbohidratos hay algunas que favorecen la pérdida de peso. Estas son las 10 frutas que ayudan bajar de peso.

La nutricionista y experta en metabolismo, Magaly Alvarenga, explica cuáles son las mejores frutas para la pérdida de peso y el control de carbohidratos/calorías.

Alvarenga rompe algunos mitos basándose en la información nutricional y científica de las frutas, clasificando en un rango de 10 las más idóneas para la perdida de peso.

Frutas ideales para bajar de peso

Este resumen se basa en las menciones sobre calorías, carbohidratos y saciedad para quienes buscan moderar su ingesta (adelgazar/pancita):

10.- Aguacate

Los aguacates aportan ácidos grasos esenciales y vitamina B, que se relaciona con el buen funcionamiento del sistema nervioso. Crédito: Shutterstock

El aguacate es una fruta saludable, llamada el oro verde por la cantidad de antioxidantes y nutrientes. Sin embargo, es rica en grasas, convirtiéndose en la más calórica de todas de esta lista, con 160 kcal por cada 100 gramos. Se debe comer con moderación si se busca reducir el abdomen.

9.- Plátano

El plátano es rico en fibras que favorecen las funciones intestinales. Crédito: Shutterstock

Alvarenga destaca que de todas las frutas, es la que más carbohidratos tiene. Es rica en potasio y en azúcares. Mientras más maduro, más azúcares naturales tiene. Se recomienda comer, porciones pequeñas. Aporta aproximadamente 89 kcal por cada 100 gramos.

8.- Manzana

La manzana es una fruta que tiene pocas calorías y es rica en fibras. Sin embargo, la experta señala que muchas personas puede sentir más hambre después de comerla. Las fibras insolubles de la manzana aporta sensación de saciedad y ayuda a una absorción más lenta del azúcar que consumimos. Por cada 100 gramos, la manzana aporta un promedio de 52 a 56 kilocalorías.

7.- Uva

Aunque esta fruta está cargada de antioxidantes, y es de fácil digestión, tiene más carbohidratos que el mango, ya que así como se come fácil y se acumula fácil. El aporte de calorías es de 69 por cada 100 gramos.

6.- Mango

El mango por su alto valor nutricional es considerado un superalimento, además de su delicioso sabor. Crédito: Shutterstock

Aunque muchos piensan que engorda, pero no es así. Tiene menos calorías y carbohidratos que la manzana. Por cada 100 gramos de mango, este tiene un aporte de 60 calorías.

5.- Piña

La piña es una fruta tropical aliada en la pérdida de peso por sus enzimas digestivas. Crédito: Shutterstock

La piña es una fruta tropical, jugosa, rica en fibras y enzimas que ayudan a la digestión fácil. Esta fruta aporta apenas 48 calorías por porción. Es digestiva, refrescante y deliciosa, ideal para después del almuerzo.

4.- Naranja

La naranja, por razones históricas, es quizás la fruta que suele venir a la mente al pensar en la vitamina C, una de las más vitales para la salud. Crédito: Getty Images

Otra fruta con un delicioso sabor, alta en fibra ideal para promover el tránsito intestinal y la saciedad. La naranja está llena de y vitamina C. 100 gramos de naranja tienen aproximadamente entre 45 y 47 calorías

3.- Papaya

La papaya tiene una rica composición nutricional y es una aliada segura de la salud intestinal. Crédito: Shutterstock

La llamada “reina de la saciedad”. Por cada 100 gramos, la papaya aporta alrededor de 43 kcal y una buena dosis de fibra (casi 2 gramos), lo que te ayuda a sentirte saciado por más tiempo y favorece el control del apetito. Es ideal para el control de peso.

2.- Melón

El melón es una fruta con un alto contenido en vitaminas y minerales, nos mantiene hidratados y es un excelente para perder peso. Crédito: Shutterstock

Con un contenido de agua que ronda el 92%, es una de las frutas con el menor contenido energético. De hecho, 100 gramos de melón solo aportan entre 34 y 36 calorías. Se puede comer el doble de cantidad que un plátano. Además, ayuda a tener el intestino funcionando de maravilla.

1.- Fresas

Según los expertos, una taza y 1/4 de fresas tiene 15 gramos de calorías. Crédito: Shutterstock

Por cada 100 gramos, las fresas aportan aproximadamente 32 calorias. Esto las sitúa entre las frutas con menos densidad calórica. Tienen un alto Contenido de Agua: Cerca del 90% de su peso es agua, lo que contribuye significativamente a ese gran volumen que puedes consumir.

Además, tienen una buena cantidad de fibra (alrededor de 2 gramos por 100g). La fibra es la clave para la saciedad, ya que retarda el vaciado gástrico y ayuda a sentirte lleno por más tiempo.

