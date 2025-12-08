Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 8 de diciembre de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 8 de diciembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 8 de diciembre

Los números ganadores son: 01 08 15 18 21 24 25 26 29 34 39 43 52 53 54 63 64 65 66 73

Números ganadores de Numbers del lunes 8 de diciembre

Combinación mediodía: 09 02 09

Combinación noche: 03 04 05

Números ganadores de Win 4 del lunes 8 de diciembre

Combinación mediodía: 09 03 07 08

Combinación noche: 03 08 07 05

Números ganadores de Take 5 del lunes 8 de diciembre

Combinación mediodía: 02 03 16 19 39

Combinación noche: 03 15 24 26 30

Números ganadores de Cash4Life del lunes 8 de diciembre

Los números ganadores son: 06 22 34 46 60

Recomendaciones para incrementar tus oportunidades de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien existen algunas maneras para aumentar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Para empezar, ayuda mucho buscar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Algunos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de elegir los números de la lotería.

Luego, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores tienden a aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, es esencial establecer un presupuesto que seguir fielmente. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría causar dificultades económicas.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero hay que seguir ciertos pasos para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar depende del juego, pero en términos generales, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers son de aproximadamente 1 en 1,000.

Otros resultados de la Lotería