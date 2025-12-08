Terremoto de 7.6 sacude Japón y emiten alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7.6 impactó este lunes al norte de Japón, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que reportó una alerta por riesgo de tsunami de hasta tres metros.

El temblor se registró a las 11:15 a.m., hora local, con su foco frente a las costas de la prefectura de Aomori, localizada en el noreste del archipiélago. La profundidad del epicentro fue de 50 kilómetros, según datos proporcionados por las autoridades meteorológicas.

En la ciudad de Hachinohe, alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa, la cual mide la agitación en la superficie y el potencial de destrucción, cuya escala máxima es de 7. Los pueblos de Oirase y Hashikami registraron el nivel 6 inferior.

Una alerta de tsunami se muestra en un televisor en Yokohama, cerca de Tokio, este lunes después de que un fuerte terremoto golpeara la costa norte de Japón. (Foto: Eugene Hoshiko/ AP)

El movimiento sísmico fue percibido en una gran extensión del país, abarcando desde el norte hasta el centro y el este, incluyendo la capital. En Tokio, el temblor alcanzó el nivel 2 en la escala sísmica nacional.

Evacuaciones masivas tras el sismo

La JMA activó la alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las zonas costeras de Aomori, la prefectura vecina de Iwate, y la porción sur de la isla de Hokkaido. Se estima que las primeras olas llegarán después de la medianoche local.

En tal sentido, se declaró una alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, y las costas meridionales de Hokkaido. Se emitió además una alerta menor por posibles fluctuaciones en el nivel de la marea a lo largo de todas las costas del Pacífico japonés.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes para que se alejaran de la costa ante un riesgo inminente. Los datos preliminares indican que más de 13,000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instruidas para movilizarse a refugios de manera preventiva.

Sigue leyendo: