Aprueban nominación de Jared Isaacman, propuesto por Trump, para dirigir la NASA

El Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte de EE. UU. aprobó el lunes la candidatura de Jared Isaacman para convertirse en el próximo administrador de la NASA, tras una elección de 18 votos a favor y 10 en contra.

La votación reflejó el apoyo total de los miembros republicanos del comité, mientras que la facción demócrata mostró división en su postura. Cabe destacar que Isaacman fue propuesto por el presidente Donald Trump para encabezar la agencia espacial.

Sobre su perfil, se conoce que Isaacman es un empresario multimillonario que ha participado en dos misiones espaciales privadas utilizando cohetes de la empresa SpaceX. Recibió además el apoyo expreso del magnate Elon Musk, quien en su momento destacó su visión para el futuro de la exploración del espacio.

Entretanto, del lado demócrata, solo tres miembros del comité votaron a favor de su nominación: Maria Cantwell, Tammy Baldwin y John Fetterman, informó EFE.

La especialista de misión Anna Menon, el piloto Scott Poteet, el comandante Jared Isaacman y la especialista de misión Sarah Gillis llegan al Centro Espacial Kennedy para una próxima misión espacial humana privada en Cabo Cañaveral, Florida. (Foto: John Raoux/ AP Photo)

Cambio de votos y nominación previa

El resultado de la votación en el comité representa una ligera disminución del apoyo que Isaacman obtuvo en abril, cuando superó su primera audiencia de confirmación con un voto más.

Ese proceso inicial se interrumpió sorpresivamente cuando el presidente Trump retiró la nominación antes de que pudiera llegar al pleno del Senado, lo que dejó a la NASA sin un administrador permanente durante varios meses.

Tras revertir su decisión en noviembre, el mandatario republicano volvió a nominar a Isaacman. Sin embargo, el respaldo no fue idéntico al de la primera ronda. Andy Kim, demócrata de Nueva Jersey que había votado a favor del candidato en abril, votó en contra en esta ocasión.

Con la aprobación del Comité de Comercio, la nominación de Jared Isaacman avanza ahora al pleno del Senado. En esa instancia se tomará la decisión final sobre si asumirá el liderazgo de la agencia espacial estadounidense.

En caso de ser confirmado, Isaacman aportaría una dirección estable a la NASA en un momento clave para sus programas de exploración lunar, la colaboración con el sector privado y la toma de decisiones estratégicas sobre el futuro de la exploración espacial.

