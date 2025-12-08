Trump exige disculpas de Paramount por entrevista crítica a su exaliada Taylor Greene

El presidente Donald Trump exigió este lunes una disculpa pública a 60 Minutes por transmitir una entrevista en la que Marjorie Taylor Greene, exaliada suya, cuestionó que haya cumplido su promesa de “poner a Estados Unidos primero” y en la que lanzó varias críticas contra él.

Aunque Trump dedicó duras palabras a Greene —a quien llamó una “manzana podrida” con opiniones propias de “una persona muy tonta”— dirigió sus críticas centrales al programa y a Paramount, propietaria de CBS, por permitir la difusión de la entrevista.

“Sin embargo, mi verdadero problema con el programa no fue la traidora de bajo coeficiente intelectual, sino que la nueva dirección de ’60 Minutes’, Paramount, haya permitido que se emita“, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Según Trump, la emisión demuestra un sesgo editorial que, asegura, requiere “una disculpa total y completa”.

El roce con la cadena no es nuevo. El republicano ya había cerrado un acuerdo millonario con Paramount por una disputa previa relacionada con la edición de una entrevista del mismo programa con la entonces candidata demócrata Kamala Harris en 2024, que él consideró manipulada.

Entrevista polémica

En la entrevista con CBS, Greene se refirió nuevamente al caso de Jeffrey Epstein, que fue el que la llevó a quiebre con Trump.

La congresista por Georgia, quien renunció a su cargo, relató que Trump reaccionó con dureza cuando ella firmó una petición para que se hicieran públicos los archivos vinculados al caso.

“Creo firmemente que esas mujeres merecen todo lo que piden”, afirmó. Según su relato, Trump le reprochó que divulgar esos documentos podría “lastimar a la gente”.

La congresista mencionó además desacuerdos acumulados sobre política exterior, gasto militar y la orientación de la administración. Recordó que criticó públicamente al mandatario por, a su juicio, alejarse de las prioridades del movimiento que decía representar.

“Para un presidente que prioriza Estados Unidos, la prioridad debería haber sido la política nacional, y no lo fue”, señaló.

También aseveró que muchos republicanos del Congreso se burlaban en privado del presidente antes de las primarias de 2024 y que una vez que ganó se pusieron “por primera vez” la gorra MAGA.

