Receta fácil:Rodaballo al horno con papas y vinagreta de ajo

Los platos deliciosos para las fiestas no tienen por qué ser complicados.Te traemos una receta tan elegante como fácil de preparar, perfecta para deslumbrar en cualquier ocasión especial. Hablamos de este maravilloso rodaballo al horno sobre un lecho de papas y verduras.

La clave de este plato ligero y delicioso reside en la secuencia de horneado y el toque final: una vinagreta caliente de aceite, ajo y vinagre que sella el sabor. Esta receta es una adaptación de Anna Recetas Fáciles en YouTube, ideal para una comida espectacular.

A continuación, los ingredientes, las cantidades y la guía de preparación paso a paso:

Ingredientes

1 unidad de rodaballo (entero).

(entero). 3-4 unidades de papas (medianas).

(medianas). 1 unidad de pimiento verde .

. 1 unidad de cebolla .

. 1 puñado de tomates cherry .

. 3-4 dientes de ajo (laminados).

(laminados). 1-2 cucharadas de vinagre (preferiblemente de vino blanco o sidra).

(preferiblemente de vino blanco o sidra). aceite de oliva virgen extra (al gusto).

(al gusto). sal (al gusto).

Modo de Preparación

Preparación de la base: Agregue un chorrito de aceite de oliva en una bandeja apta para horno. Pele las papas y córtelas en rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor. Distribúyalas uniformemente en la bandeja. Corte el pimiento verde en tiras y la cebolla en juliana. Incorpórelas a la bandeja junto a las papas. Sazone las verduras con un poquito de sal y un chorrito adicional de aceite de oliva. Este es un paso clave para la primera fase de horneado. Primer horneado: lleve la bandeja al horno precalentado a 190 C (con calor arriba y horneado abajo) durante 30 minutos. Preparación del pescado: mientras las verduras se hornean, prepare el rodaballo. Para asegurar una cocción uniforme, hágale un corte a lo largo por la parte oscura. Sazone el pescado con sal y un chorrito de aceite de oliva. Esparza el aceite por toda la superficie del rodaballo con las manos. Pasados los 30 minutos, retire la bandeja del horno, coloque el rodaballo sobre el lecho de patatas y verduras, y agregue los tomates cherry, repartiéndolos alrededor del pescado. Segundo horneado: Lleve la bandeja de nuevo al horno a 190 C por 35 minutos más. Mientras el pescado se hornea, elabore la vinagreta de ajo: Caliente el aceite en una sartén. Sofría los ajos laminados hasta que empiecen a tomar color (no deben quemarse). Retire la sartén del fuego y vierta el vinagre con mucho cuidado, ya que podría salpicar. Remueva bien la mezcla de vinagre y aceite. Vierta la vinagreta caliente sobre el rodaballo y lleve la bandeja al horno por 2 minutos más para que el pescado absorba completamente los sabores. Para servir: Retire la espina central del rodaballo. Saque los lomos con cuidado y sirva el pescado acompañado de las papas y los tomates. Rocíe el pescado y las guarniciones con el delicioso jugo que queda en la bandeja.

