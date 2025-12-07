Cómo preparar Baileys casero desde cero

Hacer el Licor de Crema Irlandesa o Baileys en casa es toda una experiencia que no solo permite ahorrar, sino que recrea una bebida icónica con ingredientes comunes y un mínimo esfuerzo activo. En temporada de fiestas, te traemos una receta para que sorprendas a tus invitados.

El resultado es una bebida personalizada, cremosa y aromática que, gracias a las notas de café y chocolate, se convierte en el broche de oro ideal para cualquier reunión o en un regalo gourmet extraordinario.

Esta receta se realiza en dos fases: la primera, de “preparación activa”, es de solo 10 minutos, por lo que es bastante sencilla de hacer. Una segunda fase que requiere al menos 12 horas de reposo en frío.

Hacer esta bebida en casa ofrece un beneficio adicional: el control total sobre la calidad de los ingredientes, incluyendo los niveles de azúcar y alcohol.

El baileys casero perfecto

Preparar un Baileys casero es sorprendentemente fácil y el resultado es exquisito. Es la mezcla ideal entre café, cacao y buen whisky.

Ingredientes:

Para elaborar tu propio licor de crema irlandesa, solo necesitarás unos pocos elementos que le darán esa textura sedosa y sabor complejo:

Base láctea y cremosa:

250 ml de nata o crema de leche (para una versión más ligera, puedes sustituirla por leche evaporada).

(para una versión más ligera, puedes sustituirla por leche evaporada). 200 g de leche condensada (una lata pequeña), fundamental para el dulzor y la consistencia.

(una lata pequeña), fundamental para el dulzor y la consistencia. El toque de licor:

150–250 ml de whisky irlandés o escocés, ajustando la cantidad según la intensidad de alcohol que prefieras.

Sabor y aroma:

1 cucharadita de café instantáneo disuelto en un poquito de agua (unos 30-100 ml de café fuerte).

disuelto en un poquito de agua (unos 30-100 ml de café fuerte). 1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar.

sin azúcar. 1 cucharadita de esencia de vainilla y, opcionalmente, una pizca de canela o nuez moscada.

Modo de Preparación

1.-Integrar: Vierte todos los ingredientes —la nata, la leche condensada, el whisky, el café disuelto, el cacao, la vainilla y la canela (si usas)— en el vaso de una batidora o licuadora.

2.-Batir: Tritura a velocidad media durante solo unos segundos hasta conseguir una mezcla homogénea y completamente sedosa. Es importante no batir en exceso para evitar que la nata se corte y el licor pierda su textura cremosa.

3.-Enfriar: Traslada el licor a una botella de vidrio limpia, ciérrala herméticamente y guárdala inmediatamente en la nevera. El frío es clave para que espese y se asienten los sabores.

Conservación y disfrute

Dado que lleva productos lácteos frescos, este licor casero suele durar alrededor de una semana si se mantiene en el refrigerador. Si optas por usar solo leche evaporada, su vida útil puede ser un poco más larga.

Es delicioso servido solo con hielo, o como un ingrediente estrella para elevar tus postres, helados, batidos tipo frappé o, por supuesto, añadido a tu café de la tarde.

