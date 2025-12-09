Tribunal suspende pagos a Planned Parenthood cubiertos con fondos federales

Un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente el lunes un fallo de un tribunal inferior que obligaba al gobierno a reembolsar a Planned Parenthood por servicios cubiertos por Medicaid, permitiendo a la Administración del presidente Donald Trump continuar reteniendo parte de los pagos.

La decisión se produce después de que una coalición de estados demandara al Gobierno, alegando que la disposición incluida en el proyecto de ley de impuestos y gastos del presidente que interrumpía dichos pagos era ilegal.

A comienzos de diciembre, un juez de un tribunal inferior había bloqueado la entrada en vigor de la medida en 22 Estados, todos gobernados por autoridades del partido demócrata.

El tribunal de apelaciones dictaminó que la suspensión de los reembolsos podía mantenerse mientras se revisa el caso en profundidad en las próximas semanas y esto significa que Planned Parenthood seguirá enfrentando una reducción considerable de sus ingresos provenientes de Medicaid durante el periodo de apelación.

Esta resolución se da en un contexto de fuerte debate político sobre la financiación de Planned Parenthood y el acceso a servicios de salud reproductiva en Estados Unidos.

Los críticos del Gobierno consideran que la medida afecta principalmente a mujeres de bajos recursos, mientras que los defensores de la suspensión argumentan que es una cuestión legal vinculada al presupuesto federal.

La Corte de Apelaciones aún debe emitir un fallo definitivo que determinará si los reembolsos podrán retomarse en su totalidad o si la administración continuará reteniendo los fondos mientras se resuelve el litigio.

