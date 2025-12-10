Así es el filtro de lavadora creado en Alemania que atrapa hasta el 99% de microplásticos

Reducir la contaminación por microplásticos es uno de los grandes retos ambientales de la década, y las lavadoras son una de sus principales fuentes: cada ciclo libera miles de microfibras sintéticas al desagüe. Frente a este problema, un grupo de investigadores de Alemania ha desarrollado un nuevo filtro que podría marcar un antes y un después.

De acuerdo con la Universidad de Bonn, el prototipo es capaz de retener más del 99% de estas partículas diminutas antes de que lleguen al sistema de aguas.

Un filtro inspirado en peces que “comen” microplásticos

Según la misma universidad, la tecnología ya ha generado atención internacional porque, a diferencia de otros filtros comerciales, promete alta eficiencia sin bloquear el flujo del agua ni requerir mantenimiento constante. Según el estudio publicado en la revista NPJ Emerging Contaminants, el diseño se basa en un modelo completamente distinto al de los filtros convencionales, aprovechando principios naturales para atrapar incluso las fibras más finas.

En sus branquias, estos animales separan partículas minúsculas sin obstruirse, un mecanismo conocido como “filtración por flujo transversal”. Crédito: Shutterstock

Se tomó como referencia la forma en que peces como sardinas y caballas filtran el agua para alimentarse. En sus branquias, estos animales separan partículas minúsculas sin obstruirse, un mecanismo conocido como “filtración por flujo transversal”. De acuerdo con los investigadores, replicar este principio permitió diseñar un sistema capaz de capturar microplásticos sin que el dispositivo se sature, uno de los grandes problemas de los filtros actuales.

Este enfoque de biomímesis, usar la naturaleza como inspiración para soluciones tecnológicas, resulta ideal en aparatos domésticos que necesitan operar de forma continua. Según estalló Noticias Ambientales, el prototipo ha mostrado una retención casi total incluso en pruebas prolongadas y con diferentes tipos de fibras sintéticas.

¿Cómo funciona este filtro dentro de una lavadora?

Aunque sigue en fase de desarrollo, el sistema está pensado para integrarse en el circuito de salida de agua.

Sus elementos interiores generan un flujo que “empuja” las fibras hacia zonas de retención, evitando que se acumulen en una misma área y manteniendo el filtro funcional durante más tiempo.

Según la Universidad de Bonn, esta estructura permite que el agua continúe circulando sin presión excesiva ni riesgo de obstrucción, un aspecto clave para su uso en lavadoras domésticas.

Los investigadores también señalaron que el diseño utiliza materiales reciclables y podría producirse a gran escala sin incrementar significativamente el precio final, lo que abre la puerta a su adopción comercial.

¿Cuándo podría llegar al mercado?

De acuerdo con la información oficial, el equipo ya ha solicitado la patente y se encuentra en conversaciones preliminares con fabricantes para su posible aplicación en lavadoras nuevas o como accesorio universal.

Aunque todavía no hay una fecha estimada para su comercialización, los mismos expertos consideran que su nivel de eficiencia lo convierte en una de las soluciones más prometedoras en la lucha contra los microplásticos domésticos.

