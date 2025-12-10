Bárbara Mori revela que ella y su hijo casi pierden la vida por culpa de Fabiola Campomanes

Bárbara Mori sorprendió al público al revelar que un accidente automovilístico estuvo a punto de romper el vínculo que mantiene desde hace años con Fabiola Campomanes debido a que ella y su hijo, Sergio Mayer Mori, casi pierden la vida por una imprudencia de Fabiola.

Durante su participación como invitada especial en el programa “Miembros Al Aire”, la actriz compartió que el incidente ocurrió durante un viaje por la carretera México–Cuernavaca, cuando ambas viajaban juntas con sus respectivos hijos.

Bárbara Mori relató que Campomanes conducía a exceso de velocidad y que, pese a sus constantes advertencias para que redujera la marcha, no fue escuchada.

“Íbamos por la carretera México–Cuernavaca, en la famosa curva de ‘la pera’. Estábamos las dos, mi hijo Sergio y su hija Sofía. Fabiola iba manejando rápido y yo le decía que le bajara. Como no me hizo caso, el vehículo volcó y quedamos en medio del camino. Por fortuna nadie salió herido”, relató Mori.

Más allá del impacto físico, la actriz reconoció que la herida más profunda fue emocional, por lo que aseguró que, tras el accidente, decidió alejarse de su amiga durante un tiempo porque fue incapaz de asimilar lo que consideró una imprudencia que pudo haber tenido consecuencias fatales.

“Yo duré un tiempo sin hablarle por eso, me costó mucho trabajo perdonarla por su imprudencia”, admitió.

Para finalizar, la uruguaya contó que con el paso del tiempo, Fabiola Campomanes le pidió disculpas y todo volvió a la normalidad entre ellas, lo que abrió la puerta a la reconciliación. Mori explicó que ese gesto fue determinante para sanar la relación y reconstruir la confianza, hasta lograr que su amistad volviera a fortalecerse.

Como muestra de la cercanía que mantienen hoy en día, Bárbara Mori mencionó que Fabiola Campomanes se convirtió en la protectora de su hijo durante su participación en el reality show “La Granja VIP”.

