¿Crees aprobar el nuevo examen de ciudadanía de Estados Unidos? Haz la prueba

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplica un nuevo examen para la naturalización, que requiere un mayor número de respuestas.

Ahora la prueba incluye 128 preguntas, de las cuales los oficiales de USCIS aplicarán hasta 20 preguntas a los inmigrantes que realicen el examen, de las cuales deberán responder al menos 12 correctamente.

Haz la prueba, para saber si pasarías el examen de ciudadanía de EE.UU.

La prueba se retomó de un proyecto de 2019, cuando el primer gobierno del presidente Donald Trump intentó modificarla.

El cambio de examen ha desatado críticas de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA).

“Este nuevo examen de ciudadanía es la última barrera sistemática diseñada para excluir, no para educar. La posibilidad de obtener la ciudadanía no debería depender de recursos económicos, nivel de alfabetización, sus opiniones históricas arbitrarias ni de sus publicaciones en redes sociales”, consideró Nicole Melaku, directora ejecutiva de NPNA. “Exigimos al Congreso que ejerza su autoridad de supervisión de inmediato y exija al USCIS que rinda cuentas por estas barreras discriminatorias y manipulaciones políticas”.

La NPNA y el Centro de Políticas de Inmigración de EE.UU. de la Universidad de California en San Diego reportaron que aumentó un 23.7% el rechazo de las peticiones de ciudadanía, comparando los primeros seis meses de la segunda administración de Trump.

Agregan que el tiempo medio de procesamiento de las solicitudes de naturalización ya ha aumentado de 5.2 meses a 7.9 meses.

Además, USCIS aplica nuevas políticas sobre la prohibición en 19 países, que incluyen revisiones más exhaustivas en procesos migratorios, incluida la naturalización.

Sigue leyendo:

• USCIS anuncia que el permiso de viaje para inmigrantes aumenta a $1,000 dólares

• La ciudadanía por nacimiento enfrenta nuevo reto ante Corte Suprema: ¿qué sigue?

• El drama silencioso de los niños inmigrantes: familias viven con miedo a la deportación