ICE allana nueve restaurantes en Arizona y detiene a decenas de indocumentados

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecutó una serie de allanamientos en Arizona que derivaron en la detención de 46 inmigrantes indocumentados y en enfrentamientos con una multitud que presuntamente intentó frenar la operación, informó la agencia en un comunicado este miércoles.

El operativo, llevado a cabo el 5 de diciembre por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE y otras agencias federales, incluyó 16 órdenes de registro contra nueve restaurantes y siete casas de seguridad en Tucson y zonas cercanas.

La acción, señaló la agencia, forma parte de una investigación de varios años sobre una organización criminal transnacional supuestamente vinculada con explotación laboral, infracciones fiscales y violaciones migratorias.

Según ICE, entre los detenidos había personas con antecedentes por agresión sexual y reingreso ilegal al país.

La agencia añadió que uno de los establecimientos se convirtió en un foco de tensión cuando “más de 100 agitadores” se congregaron para presuntamente impedir el trabajo de los agentes, llegando a cerrar una puerta del local para atraparlos dentro del perímetro.

Señalan a la congresista Grijalva

De acuerdo con el comunicado, varios individuos se tornaron violentos, agredieron a agentes y pincharon neumáticos de vehículos federales, lo que obligó a movilizar a un Equipo de Respuesta Especial (SRT) de HSI. ICE aseguró que el equipo debió usar “contramedidas” para retomar el control.

Entre la multitud se encontraba la representante estadounidense Adelita Grijalva, quien —según ICE— intentó obstaculizar a los agentes. La agencia añadió que Grijalva recurrió posteriormente a redes sociales para afirmar que había sido rociada con gas pimienta, una versión que ICE calificó de falsa.

Como resultado del disturbio, un individuo fue arrestado por presuntamente agredir a un agente federal y otro por daños a un vehículo gubernamental. Dos miembros del equipo especial de HSI resultaron heridos: uno sufrió una fractura de bíceps y otro una lesión de rodilla. Ambos recibieron atención médica.

Además de los arrestos de inmigrantes indocumentados, HSI detuvo a dos ciudadanos estadounidenses acusados de agredir a un agente federal, dañar un vehículo gubernamental y obstrucción de la justicia. La Fiscalía federal aceptó procesar los casos.

Presunta cadena familiar

El agente especial interino a cargo, Ray Rede, afirmó que la operación desmanteló una organización criminal que utilizaba una cadena familiar de restaurantes en Tucson, Sierra Vista, Green Valley, Casa Grande y Apache Junction.

“Estas medidas de cumplimiento han interrumpido inequívocamente la capacidad de esta organización criminal para explotar nuestra mano de obra legal y nuestro sistema de comercio”, declaró Rede, remarcando que habrá más operativos en Arizona.

HSI trabajó en coordinación con el Servicio de Investigación Criminal, la agencia de Ejecución y Operaciones de Deportación (ERO), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Patrulla Fronteriza y otras entidades federales, estatales y locales.

ICE señaló que se trata de una investigación en curso y que, por ahora, la información disponible es limitada, pero reiteró su compromiso de “proteger la patria, defender el estado de derecho y los intereses de los contribuyentes estadounidenses”.

Sigue leyendo: