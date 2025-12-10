Piden al Concejo Municipal aprobar ley para mejorar las intersecciones más peligrosas de NY

A menos de dos semanas de que concluya el actual periodo legislativo, organizaciones de seguridad vial pidieron al Concejo Municipal someter a votación la Intro 1138, una ley destinada a eliminar la visibilidad obstruida en las intersecciones más peligrosas de Nueva York.

Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas, urgió a los concejales a actuar tras divulgar nuevos datos que identifican los puntos de mayor riesgo en los cinco condados.

Según las cifras divulgadas, 118 intersecciones registraron cinco o más personas muertas o gravemente heridas en los últimos tres años, y casi tres millones de residentes viven a menos de medio kilómetro de una de ellas.

La organización señalaró que estas zonas concentran la mayor obstrucción visual y representan un peligro constante para peatones y conductores.

El informe detalló las intersecciones más peligrosas por distrito. En Manhattan, el cruce de West 120th Street y Lenox Avenue encabeza la lista; en Queens, Northern Boulevard y la Calle 48; en Brooklyn, Flatbush Avenue y Avenue H; en el Bronx, Bruckner Boulevard y St. Ann’s Avenue; y en Staten Island, Hunton Street y Richmond Road.

También se identificaron los distritos del Concejo donde se concentran los cruces de mayor riesgo: el Distrito 8 de la concejala Diana Ayala, el Distrito 17 del concejal Rafael Salamanca Jr., el Distrito 3 del concejal Erik Bottcher, el Distrito 33 del concejal Lincoln Restler, y el Distrito 41, representado por la concejala Darlene Mealy.

¿Qué pretende la ley?

Las organizaciones enfatizaron que la Introducción 1138 busca exigir la reconfiguración del espacio en las esquinas para mejorar la visibilidad, ya que actualmente se permite el estacionamiento hasta el cruce peatonal en la mayoría de la ciudad.

Esto, advirtieron, impide que peatones y conductores se vean mutuamente hasta que ya se encuentran dentro de la vía.

Pese a que la propuesta fue presentada hace 369 días y tuvo audiencia hace 232 días, la organización resaltó que aún no se ha votado. Desde entonces, señalaron, más de 1,800 neoyorquinos han muerto o sufrido lesiones graves en intersecciones, y más de 200 organizaciones comunitarias han expresado respaldo a la medida.

Ben Furnas, director ejecutivo de Transportation Alternatives, afirmó que “no podemos permitirnos esperar más para tener intersecciones seguras”.

Añadió que más de un millón de estudiantes cruzan estas zonas cada día y pidió a la presidenta del Concejo, Adrienne Adams, avanzar con la votación: “¿quiere que su legado sea la obstrucción y el peligro, o calles mejores y más seguras para los niños?”.

Kate Brockwehl, copresidenta de Families for Safe Streets New York, relató que en 2017 fue atropellada en Lower Manhattan y sostuvo que las intersecciones con visibilidad reducida provocan accidentes prevenibles.

“Nuestros representantes en el Concejo Municipal deben actuar ahora para aprobar la Ley Intro 1138”, expresó, al insistir en que la legislación podría evitar nuevos hechos que marquen la vida de los neoyorquinos.