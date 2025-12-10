“Un viaje en una situación de peligro extremo”: esperan a María Corina Machado en Oslo; su hija recibió el Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, no pudo asistir hoy a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aún se espera que llegue a Oslo, capital de Noruega y sede del galardón, para posiblemente participar en las siguientes actividades protocolares.

Así lo informaron el Instituto Nobel Noruego y su hija, Ana Corina Sosa, quien recogió el galardón y pronunció el discurso de agradecimiento en su nombre al mediodía del miércoles en el Ayuntamiento de Oslo. El acto de entrega puede observarse completo en este video oficial. El momento del discurso de Machado está disponible aquí.

“Después de un período de incertidumbre, en el cual los funcionarios del Instituto Nobel habían informado de la ausencia de la galardonada y de desconocer su paradero, se ha confirmado que se encuentra a salvo y camino a la capital Noruega”, reportó esta mañana BBC.

“La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo posible para acudir hoy a la ceremonia. Un viaje en una situación de peligro extremo. Aunque no podrá asistir a la ceremonia ni a los eventos de hoy, nos complace profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, expresó el instituto en un comunicado.

Según el protocolo de la ceremonia, también leyó un contundente discurso el presidente del Comité Noruego del Premio Nobel, Jørgen Watne Frydnes, cuyo texto en español puede leerse aquí. “Venezuela se ha convertido en un Estado brutal y autoritario sumido en una profunda crisis humanitaria y económica. Mientras tanto, una pequeña élite en la cúspide, protegida por el poder, las armas y la impunidad, se enriquece”, afirmó, luego de comenzar citando casos de personas fallecidas por la represión del régimen venezolano.

“A todos aquellos en Caracas y en otras ciudades de Venezuela que se ven obligados a susurrar el lenguaje de la libertad. Que nos escuchen ahora. Que sepan que el mundo no les da la espalda. Que la libertad se acerca. Y que Venezuela volverá a ser un país pacífico y democrático. Que amanezca una nueva era”, fue el cierre esperanzador del discurso de Frydnes.

Temprano esta mañana del miércoles el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, declaró a NRK, cadena Radio y Televisión Pública del país: “Desafortunadamente no se encuentra en Noruega y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo hoy a la 1:00 p.m., cuando comience la ceremonia”.

Aún sin ella estar presente, ya habían confirmado como invitados especiales de Machado los presidentes de Argentina (Javier Milei), Ecuador (Daniel Noboa), Paraguay (Santiago Peña) y Panamá (José Raúl Mulino), los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, y Edmundo González Urrutia -ganador de las elecciones de 2024 en Venezuela.

Machado no ha sido vista en público desde una manifestación contra Nicolás Maduro en Caracas en enero de este año. Desde el anuncio de su Premio Nobel el 10 de octubre su posible viaje estuvo cubierto de mucha incertidumbre, pero el sábado 6 de diciembre Harpviken dijo que Machado le había informado que sí se trasladaría a Noruega. El director del Instituto Nobel declaró entonces: “Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”. “Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, agregó.

Machado, ingeniero de 58 años, fue laureada con el Nobel “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, indicó la institución.