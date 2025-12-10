María Corina Machado no llegó a Noruega: sigue clandestina y su hija dará el discurso del Nobel de la Paz

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, no ha llegado a Noruega, por lo que no asistirá a la ceremonia de entrega del premio prevista para hoy en el Ayuntamiento de Oslo.

Así lo declaró la mañana del miércoles el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, a NRK, cadena Radio y Televisión Pública del país. “Desafortunadamente no se encuentra en Noruega y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo hoy a la 1:00 p.m., cuando comience la ceremonia”, dijo Harpviken.

Al momento se desconoce el paradero de Machado, quien no ha sido vista en público desde una manifestación contra Nicolás Maduro en Caracas en enero de este año.

Ana Corina Sosa, hija de Machado residente en EE.UU., aceptará el premio y pronunciará un discurso escrito por su madre, afirmó el director Harpviken. Según el protocolo de la ceremonia, igualmente está previsto un discurso del presidente del Comité Noruego del Premio Nobel, Jørgen Watne Frydnes. El acto puede seguirse en vivo por este enlace oficial desde las 5 a.m. hora de Nueva York.

Como es habitual, en la víspera se había programado una conferencia de prensa con la ganadora del Premio Nobel, pero fue cancelada. “Todo indica que lograremos organizar una conferencia de prensa hoy”, dijo a la agencia AFP el portavoz, Erik Aasheim, la mañana del martes. Pero no fue así.

Desde el anuncio de su Premio Nobel el 10 de octubre su posible viaje estuvo cubierto de mucha incertidumbre, pero el sábado 6 de diciembre Harpviken dijo que Machado le había informado que sí se trasladaría a Noruega. El director del Instituto Nobel declaró entonces: “Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”. “Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, agregó.

La Fiscalía General del régimen de Venezuela ha dicho que Machado sería considerada prófuga de la justicia si abandonaba el país. Desde el sábado la líder venezolana no ha hecho publicaciones en su cuenta Twitter/X, donde suma 5,8 millones de seguidores. Ese día denunció el fallecimiento de un líder de la oposición, escribiendo: “ALERTA MUNDIAL. Muere en prisión nuestro compañero de lucha Alfredo Díaz, una nueva víctima del régimen criminal de Maduro. Nuestra fuerza y oraciones para sus familiares y amigos. Venezuela los acompaña en su profundo dolor”.

En tanto, la propia Machado había invitado a presidentes latinoamericanos, músicos y personalidades venezolanas en el exilio a participar en las ceremonias de este premio, considerado el más importante del mundo y que se entrega cada 10 de diciembre, conmemorando la muerte del fundador, Alfred Nobel.

Habían confirmado como invitados especiales de Machado los presidentes de Argentina (Javier Milei), Ecuador (Daniel Noboa), Paraguay (Santiago Peña) y Panamá (José Raúl Mulino), los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, y Edmundo González Urrutia -ganador de las elecciones de 2024 en Venezuela. Algunos de ellos ya están en Oslo.

Así, la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz 2025 se encamina, en teoría, a tener la mayor asistencia de jefes de Estado desde la de 2012, cuando se le otorgó el lauro a la Unión Europea. Además, alrededor del mundo se han convocado varias concentraciones de exilados bajo el lema “Venezuela: el Nobel es nuestro”.

Machado, ingeniero de 58 años, fue laureada con el Nobel “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, indicó la institución.

“Machado es conocida como una de las principales rivales políticas y críticas del presidente Nicolás Maduro en su natal Venezuela. Lidera la oposición, pero el régimen le negó la candidatura a las elecciones presidenciales de 2024”, destacó NRK.