Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 11 al 17 de diciembre

El ‘Yorkville Nutcracker’ en el Hunter College

El clásico navideño de Francis Patrelle regresa por su 29ª temporada con Yorkville Nutcracker, una versión que transporta al público a la Nueva York de 1895. La historia comienza en una elegante fiesta de Nochebuena en Gracie Mansion, el viaje continúa con una batalla contra ratones de tamaño real, un patinaje nocturno en los estanques de Central Park, y un mágico paseo en trineo hasta el Grand Conservatory de El Bronx Botanical Gardens, justo a tiempo para un brillante amanecer y un festín de dulces ofrecido por el Hada de Azúcar. La producción contará con estrellas del New York City Ballet, el Dance Theatre of Harlem y 200 estudiantes de prestigiosas escuelas de danza de la ciudad. Del 11 al 14 de diciembre en el Kaye Playhouse del Hunter College (695 Park Ave, Manhattan). Boletos:https://kayeplayhouse.showare.com.

Foto: Cortesía

La Orquesta Broadway en el Atrium

Orquesta Broadway, una de las agrupaciones de charanga más influyentes y longevas de Estados Unidos, regresa al David Rubenstein Atrium (1887 Broadway) este viernes 12 de diciembre. Con más de cinco décadas de trayectoria internacional, Orquesta Broadway sigue siendo un símbolo vivo de la música de danza cubana en Nueva York, un puente entre la época dorada del mambo y la salsa contemporánea. Bajo el liderazgo del flautista Eddy Zervigón, la banda mantiene intacto el pulso festivo y la tradición charanguera que la han convertido en un referente histórico. Gratis. A las 7:30 pm. Más información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía

Santa llega al Winter Village en Bryant Park

Santa hará su parada anual en el Bank of America Winter Village en Bryant Park. Del 15 al 19 de diciembre, de 10 am a 12 p m, Santa’s Corner será completamente gratis y estará abierto al público en su nueva ubicación cerca del carrusel del parque. Las familias podrán tomarse una foto con Santa usando su propio dispositivo, sin necesidad de registrarse. Se recomienda llegar temprano, ya que la actividad funciona por orden de llegada. Además regresa Club Santa, disponible el 13 y 14 de diciembre, que incluye un encuentro premium con Santa, alquiler de patines, servicio de concierge, tiempo extendido de patinaje en The Rink y acceso al Polar Lounge con actividades festivas como decoración de galletas, manualidades y, por supuesto, chocolate caliente. Para más información, visita WinterVillage.org.

Foto: Cortesía Edwina Hay

“Navidad” con la Calpulli Mexican Dance Company

Este sábado 13 de diciembre, la Calpulli Mexican Dance Company llenará de alegría mexicano-americana a Flushing Town Hall (137-35 Northern Blvd. Flushing) con “Navidad”, su producción original que celebra las tradiciones decembrinas vividas por un joven hijo de padres inmigrantes mexicanos que crece en la ciudad de Nueva York. A través de danzas inspiradas en los aztecas, villancicos navideños y un mundo de ensueño donde se fusionan el mariachi con Chaikovski y el folclor con el ballet, el protagonista busca unir sus dos culturas mientras un personaje tentador insiste en separarlas. Con números vibrantes y personajes entrañables, Navidad trae a escena tradiciones de México y Estados Unidos. A las 2:00 pm. Para más información y boletos, visita flushingtownhall.org.

Foto: Calpulli Mexican Dance Company

Whitney Museum: actividades artísticas gratis

Este domingo 14 de diciembre, el Whitney Museum of American Art abre sus puertas con entrada gratuita de 10:30 am a 6:00 pm, como parte de Free Second Sundays, ofreciendo actividades artísticas para visitantes de todas las edades. A las 11 am habrá cuentos con Latanya DeVaughn, CEO de Bronx Bound Books; de 11 am a 2 pm, los participantes podrán realizar bocetos de naturalezas muertas inspirados en Claes Oldenburg, y de 11 am a 3 pm, los visitantes podrán contribuir al Whitney Community Quilt of Thanks, inspirado en la obra de Martha Jane Pettway. Coincidiendo con Free Second Sunday, el museo recibe a miembros de la Divine Nine para un día de encuentros comunitarios, exposiciones y actividades especiales. Más información y horarios completos en whitney.org/visit/second-sundays.

Foto: Whitney Museum

Noche de comedia con Doubles Social

El sábado 13 de diciembre, de 7:00 a 8:30 pm, Doubles Social, la primera comunidad y app para parejas que buscan hacer nuevos amigos, organizar citas dobles platónicas y disfrutar de eventos exclusivos, se une a Leg Day Comedy, la aclamada serie de comedia de Nueva York, para una noche de comedia BYOB. El evento contará con un ambiente interactivo y divertido, ideal para que parejas conozcan a otras con intereses similares, mientras disfrutan de comedia de primera línea. En 720 Strength Lower East Side. Los boletos están disponibles a través de la app Doubles Social, disponible en el App Store.

Foto: Cortesía

Aterciopelados en el Sony Hall

La emblemática banda colombiana Aterciopelados regresa a Nueva York para un concierto imperdible este domingo 14 de diciembre en Sony Hall. Con su inconfundible fusión de rock, sonidos latinoamericanos y letras conscientes, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago prometen una noche cargada de energía, nostalgia y nuevos matices musicales, interpretando clásicos como Bolero Falaz, El Estuche y Florecita Rockera, junto con temas recientes que mantienen viva su esencia innovadora. A las 8:30 pm. Boletos: https://www.ticketweb.com.

Foto: Cortesía

Presentación oficial de “El poeta vs la máquina”

El poeta y performer Marcos de la Fuente, una de las figuras clave del spoken word en español en Nueva York, presentará su nuevo libro “El poeta vs la máquina” (Editorial Elvira, 2025) en un evento especial el martes 16 de diciembre en 100 Sutton Studios (Brooklyn), con la participación de la cónsul general de España en Nueva York, Marta de Blas Mayordomo. La publicación es un poemario bilingüe pionero que nace del diálogo entre los versos y la inteligencia artificial y explora cómo la IA puede expandir la poesía más allá de la palabra escrita. La presentación incluirá una performance multimedia, en la que spoken word, música electrónica y visuales generativos se combinan con la presencia en escena del gemelo digital poético. Tras la performance, tendrá lugar un coloquio que, bajo el título “How AI will Transform Art and Poetry”. Más información:https://www.eventbrite.com.

Foto: Cortesía

Eataly Caffè llega al Upper East Side

Eataly Caffè, el nuevo concepto de Eataly, abrió su tercera ubicación en el Upper East Side. Con 43 asientos y 3,900 pies cuadrados, el lugar ofrece una auténtica experiencia italiana, abierto todos los días de 7:00 am a 9:00 pm. El menú de café presenta exclusivamente los granos 100% arábica de Eataly, mientras que la oferta gastronómica incluye pasteles dulces y salados, gelato y pizza alla pala al estilo romano. También tiene refrigeradores con opciones para llevar, como ensaladas y comidas listas para disfrutar. Más información en eataly.com/us_en/eataly-caffe o en Instagram: @eatalycaffe.