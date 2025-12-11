Chivas del Guadalajara anuncia salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández

La segunda etapa de Javier ‘Chicharito’ Hernández con las Chivas del Guadalajara ha llegado a su fin. Este jueves, el equipo anunció que el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX fue el último con el Rebaño Sagrado.

A través de sus redes sociales, Chivas informó el fin de la relación laboral. “El Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas”.

“El vínculo entre ‘Chicharito’ y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre. Javier es, sin duda, uno de los máximos referentes del futbol mexicano”, añadieron.

Javier Hernández llegó a Chivas en enero de 2024 tras su paso por el futbol de Europa y Estados Unidos. Salió de Los Angeles Galaxy para aterrizar en México.

La segunda etapa de ‘Chicharito’ Hernández en Chivas estuvo marcada por la ilusión de su regreso, pero terminó siendo una etapa irregular, con lesiones y pocos goles.

En todas las competencias que disputó, Hernández Balcazar, jugó 41 partidos con cuatro goles anotados y una asistencia. Su regreso también contó con polémicas extradeportivas.

En 2025 se hizo viral por una serie de videos con comentarios considerados sexistas, lo que generó críticas públicas e incluso un pronunciamiento de la presidencia de México. Al final, terminó siendo sancionado por las Chivas.

En su periplo con el Rebaño Sagrado, además de lesiones, sufrió una sequía goleadora de nueve meses que acabó rompiendo con un gol en el minuto 94 en un partido ante Rayados de Monterrey.

El veterano atacante estalló en lágrimas esa noche. De hecho, la última imagen que regaló con la camiseta de las Chivas fue la de un hombre hundido. En los cuartos de final ante Cruz Azul, Javier ‘Chicharito’ Hernández falló un penal al minuto 86 con el partido igualado a dos tantos.

La Máquina lo terminó ganando en el 90+7. Ese fue su último partido con los rojiblancos. Hernández con las Chivas conquistó el título de Liga del Apertura 2006 y el de goleo individual del Bicentenario 2010, antes de marcharse a Europa.



