Javier ‘Chicharito Hernández’ rompió en llanto tras anotar gol luego de nueve meses de sequía

Javier ‘Chicharito’ Hernández vivió una noche cargada de emociones en el Estadio Akron. El delantero mexicano, que no marcaba desde febrero, estalló en lágrimas tras romper su sequía goleadora en el minuto 94 del partido entre Chivas del Guadalajara y Rayados de Monterrey.

Nueve meses después, el veterano atacante se reencontró con el gol y lo hizo en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2025. Un centro desde la banda derecha encontró la cabeza de ‘Chicharito’, quien remató con precisión para sellar el triunfo.

De inmediato, el histórico goleador corrió hacia la grada, besó el escudo de Chivas y se desplomó emocionalmente. Sus compañeros lo abrazaron mientras Hernández se desahogaba con lágrimas.

Muestra que el futbol es mucho más que un deporte.

Chicharito anota, el que posiblemente es su último gol con Chivas.

En cómo anota, es rodeado, se dirige a la afición y besa el escudo rompiendo en llanto…



Una imagen para la historia del futbol mexicanopic.twitter.com/RL8YZgNdB7 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 9, 2025

En los últimos nueve meses, ‘Chicharito’ se ha visto envuelto en polémicas, sanciones y ha sufrido duras críticas. Además, ha enfrentado lesiones que han mermado su rendimiento.

Su último tanto oficial fue en Liga MX el pasado 26 de febrero en un encuentro ante Atlético San Luis, que terminó con derrota 3-1 para Chivas del Guadalajara.

En total, Hernández pasó 540 días, 12,960 horas, 777,600 minutos sin marcar gol. Desde su retorno a México, ‘Chicharito’ apenas suma cuatro goles oficiales, tres en Liga MX y uno en la Copa Campeones Concacaf.

Las Chivas ganaron 4-2 a Monterrey con tantos de Efraín Álvarez, Armando ‘Hormiga’ González, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

El mexicoamericano Richard Ledezma hizo un doblete de asistencias, mientras Roberto de la Rosa y el español Sergio Canales descontaron para Rayados.



