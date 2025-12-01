Cruz Azul a semifinales y ‘Chicharito’ Hernández víctima de memes tras fallar penal
Javier 'Chicharito' Hernández falló un penal al minuto 86 con el partido igualado a dos tantos. Cruz Azul lo terminó ganando en el 90+7
Tras el 0-0- de la ida, la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario prometía y no decepcionó. Cruz Azul avanzó a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga MX 2025 con una victoria 3-2 que no solo afectó a las Chivas del Guadalajara, sino a Javier ‘Chicharito’ Hernández.
El veterano delantero está siendo víctima de memes en redes sociales por su desempeño en el encuentro. Especialmente por fallar un penal al minuto 86 con el duelo empatado a dos goles.
Una falta dentro del área sobre Santiago Sandoval se convirtió en una oportunidad de oro y un casi seguro boleto a la clasificación para Chivas. Javier Hernández, como jugador veterano, asumió la responsabilidad del cobro.
‘Chicharito’ comenzó a dominar el balón antes de colocarlo en el manchón penal. Tras el pitido, disparó fuerte y ángulo del poste derecho, pero el remate salió con dirección a las gradas.
Con ese penal, Chivas se hubiese puesto 2-3 a falta de cuatro minutos para llegar al 90’. En el fútbol hay una máxima: al que no hacen, le hacen. Precisamente eso ocurrió.
Al 90+7, apareció Carlos Rodríguez para vestirse de héroe y dejar a los dirigidos por Gabriel Milito, eliminados del Torneo Apertura. Los otros dos tantos de ‘La Máquina Cementera’ fueron anotados por Gabriel Fernández y Jeremy Márquez.
Mientras que por Chivas anotaron Cade Cowell y Bryan González. Cruz Azul ha sido el último equipo en clasificarse a las semifinales del fútbol mexicano tras una dramática jornada el pasado sábado con Rayados de Monterrey, ganando en el último a Club América y Tigres de la UANL remontando una goleada ante Xolos de Tijuana.
Cruz Azul se une así a Toluca, Rayados y Tigres como los mejores cuatro del fútbol nacional esta temporada.
