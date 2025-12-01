Cruz Azul a semifinales y ‘Chicharito’ Hernández víctima de memes tras fallar penal

Tras el 0-0- de la ida, la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario prometía y no decepcionó. Cruz Azul avanzó a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga MX 2025 con una victoria 3-2 que no solo afectó a las Chivas del Guadalajara, sino a Javier ‘Chicharito’ Hernández.

El veterano delantero está siendo víctima de memes en redes sociales por su desempeño en el encuentro. Especialmente por fallar un penal al minuto 86 con el duelo empatado a dos goles.

Una falta dentro del área sobre Santiago Sandoval se convirtió en una oportunidad de oro y un casi seguro boleto a la clasificación para Chivas. Javier Hernández, como jugador veterano, asumió la responsabilidad del cobro.

‘Chicharito’ comenzó a dominar el balón antes de colocarlo en el manchón penal. Tras el pitido, disparó fuerte y ángulo del poste derecho, pero el remate salió con dirección a las gradas.

@tudnoficial 🚨 ¡El Chicharito tuvo el penal que mandaba a Chivas a semifinales! 😳❌⚽ 📲📺¡Disfruta de lo mejor de la liguilla en ViX! 🟠📲 TikTokDeportes ♬ sonido original – TUDN – TUDN

Con ese penal, Chivas se hubiese puesto 2-3 a falta de cuatro minutos para llegar al 90’. En el fútbol hay una máxima: al que no hacen, le hacen. Precisamente eso ocurrió.

Al 90+7, apareció Carlos Rodríguez para vestirse de héroe y dejar a los dirigidos por Gabriel Milito, eliminados del Torneo Apertura. Los otros dos tantos de ‘La Máquina Cementera’ fueron anotados por Gabriel Fernández y Jeremy Márquez.

Mientras que por Chivas anotaron Cade Cowell y Bryan González. Cruz Azul ha sido el último equipo en clasificarse a las semifinales del fútbol mexicano tras una dramática jornada el pasado sábado con Rayados de Monterrey, ganando en el último a Club América y Tigres de la UANL remontando una goleada ante Xolos de Tijuana.

Cruz Azul se une así a Toluca, Rayados y Tigres como los mejores cuatro del fútbol nacional esta temporada.

Memes contra ‘Chicharito Hernández’

El Chicharito cobrando el penal que le daba el pase a Chivas vs. Cruz Azul pic.twitter.com/qB8K3a0EYE — Luis. (@b3nzemartin) December 1, 2025

Gobernador de Puebla >>>>> Chicharito pic.twitter.com/Jg4SXV93l4 — MALVADO DR. TOCINO (@tocinosports) December 1, 2025

Milito viendo como Chicharito vuela el penal: pic.twitter.com/KmCfZUf13P — Martinalgui (@MartinoliCuri) December 1, 2025

Ya cayó el penal del Chicharito pic.twitter.com/1nQFnN4wCe — Marco 🆇 (@__ElBicho007) December 1, 2025

El Chicharito cobrando el penal: pic.twitter.com/44oiWddnuF — Martinalgui (@MartinoliCuri) December 1, 2025

Mi reacción más normal después del penal fallado por el Chicharito (mi equipo quedó eliminado hace un mes):pic.twitter.com/InkhZyif3Q — Información Real de Atlas (@InfoRealDeAtlas) December 1, 2025

A la cancha Chicharito Hernández



pic.twitter.com/u8Dz3TqO6A — JIMMY (@JNT3D) December 1, 2025

El Chicharito llegando a verde valle: pic.twitter.com/p7xCIFJgOj — Marco 🆇 (@__ElBicho007) December 1, 2025

JAJAJAJAJAJAJAJAJA EL CHICHARO pic.twitter.com/2XfM2dxBWJ — MALVADO DR. TOCINO (@tocinosports) December 1, 2025

Mira el miedo en sus ojos, el temblor en su cara. Chicharito es un niño en un juego de hombres… pic.twitter.com/hkV0R4zS8L — Simpsonito (@SoySimpsonito) December 1, 2025

Ahí va el Chicharito a cobrar el penal vs Cruz Azul



pic.twitter.com/k2lrl49Vbh — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) December 1, 2025

Yo dándole like a todos los videos burlándose del Chicharito:



pic.twitter.com/5I59dFV0vy — El Bicho Rayado (@ElBichoRayado) December 1, 2025

Chicharito tirando un penal / la doñita que esta en la fila 67 pic.twitter.com/E3BnumC5rJ — Ante (@HazFabio) December 1, 2025

